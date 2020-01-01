Чоловік, що помер від ускладнень коронавірусу в Луцьку, мав супутні хвороби
Сьогодні, 11:16
У Луцьку від ускладнень коронавірусу помер 59-річний чоловік.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив очільник управління охорони здоров'я Володимир Лотвін.
Нагадаємо, за останню добу на Волині зареєстрували 30 нових випадків захворювання на COVID-19. Один звершився летально.
Чоловік захворів 28 червня і звернувся зі скаргами на сухий кашель та задишку до сімейного лікаря. 2 липня його госпіталізували до Волинської обласної інфекційної лікарні, однак стан хворого погіршився, після чого пацієнта перевели у Волинську обласну клінічну лікарню.
На жаль, 19 липня чоловік помер від ускладнень COVID-19 (мав двобічну пневмонію, дихальну недостатність). Пацієнт мав супутні хвороби, зокрема, ішемічну хворобу серця, кардіосклероз, гіпертонічну хворобу, пережив інфаркт.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким померлого.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив очільник управління охорони здоров'я Володимир Лотвін.
Нагадаємо, за останню добу на Волині зареєстрували 30 нових випадків захворювання на COVID-19. Один звершився летально.
Чоловік захворів 28 червня і звернувся зі скаргами на сухий кашель та задишку до сімейного лікаря. 2 липня його госпіталізували до Волинської обласної інфекційної лікарні, однак стан хворого погіршився, після чого пацієнта перевели у Волинську обласну клінічну лікарню.
На жаль, 19 липня чоловік помер від ускладнень COVID-19 (мав двобічну пневмонію, дихальну недостатність). Пацієнт мав супутні хвороби, зокрема, ішемічну хворобу серця, кардіосклероз, гіпертонічну хворобу, пережив інфаркт.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким померлого.
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