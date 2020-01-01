Де на Волині сидітимуть без світла 21 липня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 21 липня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Перелік адрес опублікували на сайті ПАТ «Волиньоленерго».1. КТП-77 Л-1 з 09:00 – 17:00.М. Вол.-Вол., вул: Лотоцького, 16-44, 57-89, Ярослава Мудрого, 45А.2. ЩТП-354 Л-2 з 09:00 – 17:00.Водогін с. Вощатин, вул.: Б.Хмельницького, 9-27, 14-28.3. ПЛ-10кВ Л-36-02 від ЛР-61 з 09:00 – 17:00.С. Березовичі: школа, сільська рада, АТС, церква, СМЗ ПрАТ «Київстар», ФОП Тлучкевич кафе «Млин», СГПП «Ромашка», ФОП Чмир кафе «Ангеліни», підприємство «Вест агро», ПАТ «Ковельмолоко», с. Березовичі, Яворівка.1. ПЛ-0,4кВ від КТП357 з 09:00 – 17:00.ФОП Маслійчук, с. Смолява.1. Л-1,Л-4 від КТП-264 з 09:30 – 16:30.С. Литовеж, вул. Шахтарська 10-35.2. Частково ПЛ-10кВ 46-01 з 10:00 – 17:00.С. Кучків, с. Трубки, с. Грушів.3. ПЛ-10кВ 04-06 з 09:30 – 16:00.ФОП Крищук, С. Древині, с. Лугове.1. ПЛ-10 кВ Л-59-03 (прогони опор №1-60) з 09:00 – 17:00.ФОП Гоцик Віктор Никифорович (промбаза «Силікатний»), м. Камінь-Каширський, пров. Силікатний.2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-149 з 10:00 – 17:00 .ФОП Обушко Руслан Миколайович (зерносклад), ФОП Пилипчук Володимир Гигорович (торговий павільйон), с. Оленине, вул. Торгова.1. ПЛ 0,4 кВ від КТП-455 з 09:00 – 17:00.С. Прилуцьке, вул. Радянська, буд. 69-166.2. ПЛ 0,4 кВ від КТП-451 з 09:00 – 17:00.С. Муравище, Ківерцівське ССТ – магазин, ФОП Радчук Ю.С. - торговий кіоск, с. Муравище, вул. Робітнича, буд. 17-60, вул. Селянська, буд. 11-29, вул. Центральна 32-48.1. ПЛ-10кВ Л.20-18, (ЗТП №750) з 09:00 – 17:00.ФОП Козел О.О., смт. Люблинець.2. ПС-35/10 №37, «Колодяжне», Л-37-01; Л-37-03 з 09:00 – 17:00.Колодяжненська сільська рада, ФОП Калибоверда І.Ф, ФОП Сандлер В.Я, Волинський краєзнавчий музей, Ковельське МТМО, С ТзОВ Лесі Українки, Волинська дирекція АТ «Укрпошта», Релігійна громада Святого Миколая Чудотворця УП, ФОП Романюк В.В., ФОП Марчук Р.А, Свято-Різдво-Христова релігійна громада УПЦ, Управління гуманітарної сфери викон. комітету Колодяженської С.Р., ТзОВ «Верба-ВВ», ТзОВ «лайфселл», ТзОВ «ПОЛІХІМ», Відділ освіти Ковельської рай. держ. Адміністрації Любитівська сільська Рада, ФОП Тарасюк І.М, ТзОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Каскад», ФОП Шинкарук В.М, Приватне акціонерне товариство «Дубномолоко», с. Колодяжне, с. Будище, с. Любитів.3. ПЛ 10кВ від Л. 74-04 від ТП №50 з 09:00 – 17:00.Сільськогосподарське ТзОВ «Зоря», Селянське (фермерське) господарство «Колос», Велицька сільська рада, Голобське споживче товариство, Публічне акціонерне товариство «Укртелеком», відділ гуманітарної політики Велицької сільської ради, ФОП Максимчук Ірина Іванівна, Св'ято - Різдво - Богородична громада УПЦ, МТМО, ФОП Польчук Адам Філаретович, ФОП Киденько Ольга Михайлівна, Релігійна громада «Живоносне джерело» УПЦ, с. Велицьк, с. Кухари.1. КТП-250 з 09:00 – 17:00.Полонківське СТ, с. Лаврів вул. Відродження, Бригадна, Львівська.2 . КТП-131 з 11:00 – 15:00.СГПП «Рать», с. Вікторяни.3. ПЛ-10 кВ Л-31-01 від к.8 ЗТП-474 (КТП-107, 339, 361, 365, 367, 567, 611, 731) з 09:00 – 17:00.Кооператив «Ялинка», ФОП Яцишин І.І., ФОП Кіселюк А.Г., ОК «Криниця», ФОП «Бохонюк Л.О.», Табір «Ровесник», Садівниче товариство «Боголюби», ФОП Коновал О.І., ТзОВ «Укртауер», с. Богушівка, с. Всеволодівка вул. Степова, с. Боголюби вул. 40 р Перемоги, 59-126, Тиха.1. Ктп-317 з 09:00 – 17:00.Магазин бібліотека школа мед. пункт, с. Масловець.2. КТП444 з 09:00 – 17:00.Магазин, с. Острів’я.1. КТП-279 з 10:00 – 17:00.Дитячий садок, с. Березичі (частково).2. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2 від КТП-266 з 10:00 – 17:00.Побут, с. Підкормілля вул. Садова, Воз’єднання (частково).1. ПЛ-10 кВ, Л-45-03, КТП-84, КТП-85, КТП-86, КТП-491, КТП-523, КТП-87, КТП-292, КТП-414 з 10:00 – 18:00.С. Старі Підцаревичі - Великоведмезька сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Батурко Наталія Сергіївна (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ «Райсількомунгосп» (башта), Молитовний будинок, ФОП Олеш Анатолій Васильович (господарчі будівлі), Маневицький РЦПМСД (ФАП), с. Нові Підцаревичі - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Колодії - Маневицький райкомбінат СКГ «Райсількомунгосп» (башня), Релігійна громада християн віри Євангельської, Маневицьке управління водного господарства (дільниця), с. Нові Підцаревичі - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).2. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-5 з 10:00 – 17:00.СП «Маневицьке ОПГХ» (кафе № 1), 8-а ДПРЧ УДСНС України у Волинській області (пожежна частина), ПАТ «Державний ощадний банк України» (відділення), ТзОВ «Екома», Районний відділ освіти (школа № 1, бухгалтерія), ФОП Мусійчук Віктор Іванович (кіоск-магазин), Товариство рибалок та мисливців (адмінприміщення), ФОП Клімчук Володимир Миколайович (магазин), смт. Маневичі, вул. Комарова 1-21;вул. 100-річчя Маневич 24, 26, 28, 30.1. ПЛ-0,4кВ Л-3 ТП-24 з 09:00 – 17:00.М. Нововолинськ, вул. Толстого; А. Кримського 76-80.2. ПЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-13 з 09:00 – 17:00.КП УЖК №1, Нововолинськ, Вул. Стуса 4, 8, 14-18, 17-31.3. ТП-108 Т-1 09:00 – 17:00.М-н Олімп, Мастерок, Козак, Смак, Гурман, Пп ремонт взуття, кафе Куба, ВКП Ремпобуттехніка, торгівельні павільйони, Нововолинськ, 5-й мікрорайон, Буд. №1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10.1. ПЛ-0,4 кВ КТП-18 з 09:00 – 17:00.С. Рудка-Козинська церква, ППМ, с. Рудка-Козинська вул.Тиха, Молодіжна.2. ПЛ-0,4 кВ КТП-323 з 09:00 – 17:00.С. Навіз кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку, с. Навіз, вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна.3. ПЛ-0,4 кВ КТП-234 з 09:00 – 17:00.С. Бортяхівка клуб, ФАП, с. Бортяхівка вул. Комсомольська, Тиха, Шкільна.4. ПЛ-0,4 кВ КТП-440 з 09:00 – 17:00.С. Топільне, майстерня, магазин, с. Топільне вул. Жовтнева, Першотравнева, Ватутіна.5. ПЛ-0,4 кВ КТП-223 з 09:00 – 17:00.С. Березолуки овочесховища.6. ПЛ-0,4 кВ КТП-303 з 09:00 – 17:00.С. Олешковичі ФАП, молитовний дім, с. Олешковичі вул. 8 Березня, Червоноармійська, Набережна.7. ПЛ-0,4 кВ КТП-291 з 09:00 – 17:00.С. Залісці школа, дитячий садок.8. ПЛ-0,4 кВ КТП-206 з 09:00 – 17:00.С. Ворончин вул. Озерна, Шевченка.9. ПЛ-0,4 кВ ЗТП-95 09:00 – 17:00.М. Рожище учбовий корпус, котельня, гуртожиток, їдальня, ощадбанк, магазини, районна рада, відділ освіти, м. Рожище вул. 1 Травня, Грушевського, Січових стрільців.10. ПЛ-10 кВ Л30-06 з 09:00 – 17:00.М. Рожище торгові павільйони, торгові кіоски, кафе «Меридіан», магазини, сирзавод, очисні споруди, виробнича база, м. Рожище вул. К. Шолокадзе, Г. Мазепи, Молодіжна, Шевченка, 125-161, Чкалова.11. ПЛ-0,4 кВ КТП-122 з 09:00 – 17:00.С. Кременець картоплесховище, майстерня, їдальня, зерносклад, гаражі, с. Кременець вул. Хмельова, 54-64.12. ПЛ-10 кВ Л30-02 з 09:00 – 17:00.С. Валер’янівка (повністю), с. Рудня (повністю), с. Олександрівка водозабір, м. Рожище артскважина, майстерня, торговий павільйон, с. Валер’янівка (повністю), с. Рудня (повністю), м. Рожище вул. Г. Мазепи.13. ПЛ-10 кВ Л30-03 з 09:00 – 17:00.Смт. Дубище магазини, КНС, очисні, пожежна частина, котельня, дитячий садок, відділення зв’язку, с. Ольганівка (повністю), м. Рожище ГРП, торговий павільйон, с. Ольганівка (повністю), смт. Дубище вул. Зелена, Молодіжна, Набережна, 1-11, м. Рожище вул. Дорошенка, Макаренка, Промислова, Наливайка.14. ПЛ-10 кВ Л43-02 з 09:00 – 17:00.С. Берегове (повністю), с. Духче шкільна майстерня, ФАП, клуб, магазини, ППМ, с. Сокіл кар’єр, с. Мильськ овочесховище, корівник, млин, пилорама, с. Берегове (повністю), с. Духче вул. Миру, Жовтнева, Тиха, Набережна, Травнева.15. ПЛ-0,4 кВ КТП-281 з 09:00 – 17:00.С. Кобче церква, школа, контора клуб, магазин, торговий кіоск, с. Кобче вул. Тиха, 1-7, Ювілейна, 1-32, 1-27, Квітнева, 1-12.16. ПЛ-10 кВ Л18-12 з 09:00 – 17:00.С. Дмитрівка (повністю), м. Рожище виробнича база.17. ПЛ-0,4 кВ КТП-434 з 09:00 – 17:00.С. Копачівка ФАП, с. Копачівка вул. Польова, Ювілейна, Молодіжна.18. ПЛ-0,4 кВ КТП-433 з 09:00 – 17:00.С. Копачівка вул. Рожищенська, Кар’єрна, Садова, 51-67,44-46.19. ПЛ-0,4 кВ КТП-130 з 09:00 – 17:00.С. Копачівка конюшня, кіоски, піцерія, КНС, дитсадок, адмінбудівля, відділення зв’язку, АТС, спортзал, клуб, школа, станція, с. Копачівка вул. Ювілейна, Садова.20. ПЛ-0,4 кВ КТП-480 з 09:00 – 17:00.С. Кременець, вул. Тиха, м. Рожище вул. Тичини.1. ПЛ-10 кВ Л-57-03 від ЛР-10 до ЛР-91 з 10:00 – 17:00.Магазин ПП Гапіч, ПП Заєць В.В, Школа с. Смолярі, с. Смолярі повністю.1. ПЛ-10 кВ Л-24-02 від ЗТП-275 до ЗТП-147 КМВ-13, ЩТП-313, КТП-184 з 10:00 – 16:30. Ветмедецина, с. Н.Двір, Олександрівка.2. ПЛ-10 кВ Л-61-03 від ЗТП-28 до КТП-45, КТП-41, КТП-42, КТП-341, КТП-40, КТП-44, КТП-181, КТП-45 з 10:00 – 16:30.ДП «Турійське лісове господарство», церква, школа, АТС, пошта, ФАП, ФОП Судюк В.М.- ДКУ, ТРСТ- магазин, школа, ФАП, с. Оса, Ревушки.