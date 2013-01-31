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На Волині працівниця банку привласнювала гроші клієнтів

На Волині працівниця банку привласнювала гроші клієнтів
Контролера одного з відділень ВАТ «Державний ощадний банк» у Маневицькому районі судитимуть за привласнення коштів клієнтів.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.

Маючи доступу до автоматизованої банківської системи, жінка несанкціоновано змінювала у ній інформацію, складала та використовувала завідомо підроблені офіційні документи – заявки на видачу готівки від імені клієнтів – та привласнювала у такий спосіб гроші.

Незаконними діями контролер банківській установі завдала матеріальної шкоди на майже 80 тисяч гривень.

Нині жінку обвинувачують у неодноразовій несанкціонованій зміні інформації, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах і автоматизованих системах, складанні й використанні завідомо підроблених документів та привласненні чужого майна, яке перебувало у її віданні (ч.1, 3 ст. 362, ч.2, 3, 4 ст. 358, ч. 1, 3 ст. 191 КК України).

Зауважимо, що у ході досудового розслідування працівниця банку, якій інкримінують 116 епізодів злочинної діяльності, відшкодувала установі усю завдану нею шкоду.

Подальшу її долю вирішуватиме суд.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Маневицький район, працівниця банку, гроші
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