На Волині працівниця банку привласнювала гроші клієнтів

Контролера одного з відділень ВАТ «Державний ощадний банк» у Маневицькому районі судитимуть за привласнення коштів клієнтів.Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.Маючи доступу до автоматизованої банківської системи, жінка несанкціоновано змінювала у ній інформацію, складала та використовувала завідомо підроблені офіційні документи – заявки на видачу готівки від імені клієнтів – та привласнювала у такий спосіб гроші.Незаконними діями контролер банківській установі завдала матеріальної шкоди на майже 80 тисяч гривень.Нині жінку обвинувачують у неодноразовій несанкціонованій зміні інформації, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах і автоматизованих системах, складанні й використанні завідомо підроблених документів та привласненні чужого майна, яке перебувало у її віданні (ч.1, 3 ст. 362, ч.2, 3, 4 ст. 358, ч. 1, 3 ст. 191 КК України).Зауважимо, що у ході досудового розслідування працівниця банку, якій інкримінують 116 епізодів злочинної діяльності, відшкодувала установі усю завдану нею шкоду.Подальшу її долю вирішуватиме суд.