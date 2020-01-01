Опублікували телефонну розмову терориста із родичем заручниці автобуса у Луцьку
Сьогодні, 13:43
Чоловік, який представляється як Максим Плохой телефоном, через заручників зв'язується з родичами захоплених людей в автобусі у Луцьку.
Син однієї із заручниць Олександр Думанський, надав Суспільному телефонну розмову.
Зі слів Олександра, наразі він перебуває на допиті у поліції.
З мамою йому вдалося поспілкуватися буквально кілька секунд. Жінка сама йому зателефонувала, потім передала слухавку терористу. З розмови видно, що чоловік, який захопив заручників, намагається привернути увагу журналістів.
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Станом на 12:30 Олександр Думанськийц передав правоохоронцям усі вимоги, які йому надіслав чоловік. Їх озвучив начальник Нацполіції Волині Юрій Крошко.
Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька невідомий захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо, терорист захопив автобус «Берестечко – Краснилів», який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.
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Син однієї із заручниць Олександр Думанський, надав Суспільному телефонну розмову.
Зі слів Олександра, наразі він перебуває на допиті у поліції.
З мамою йому вдалося поспілкуватися буквально кілька секунд. Жінка сама йому зателефонувала, потім передала слухавку терористу. З розмови видно, що чоловік, який захопив заручників, намагається привернути увагу журналістів.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Вчився у духовній семінарії та був ватажком банди: що пише у своїй книзі терорист з Театрального майдану
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Що відомо про ймовірного терориста, який захопив автобус із заручниками у Луцьку
Станом на 12:30 Олександр Думанськийц передав правоохоронцям усі вимоги, які йому надіслав чоловік. Їх озвучив начальник Нацполіції Волині Юрій Крошко.
Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька невідомий захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо, терорист захопив автобус «Берестечко – Краснилів», який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.
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Коментарі 1
Це дійство для відведення уваги, от тільки від чого?...
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