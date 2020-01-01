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Розбій, шахрайство і бандитизм: за що сидів терорист, який захопив заручників у Луцьку

Розбій, шахрайство і бандитизм: за що сидів терорист, який захопив заручників у Луцьку
Чоловік, який захопив заручників у Луцьку, – це громадянин України 44-річний Максим Степанович Кривош. Він сидів у тюрмі за шахрайство, розбій, бандитизм і незаконне поводження зі зброєю.

Про це на сторігці у Facebook заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його словами, підозрюваний терорист – родом із села Гай Оренбурзької області Російської Федерації. Раніше двічі судимий та відбував покарання у вигляді позбавлення волі загальним терміном майже 10 років у виправних установах за скоєння низки тяжких злочинів.

Як зазначає Антон Геращенко, 17.06.1994 Луцький міський суд Волинської області засудив чоловіка за ст.142 ч. 2 (Розбій), ст. 143 ч. 2 (Шахрайство), ст. 144 ч. 2 (Вимагання), ст. 222 ч. 1 і ч. 3 (Незаконне носіння, зберігання, придбання, виготовлення і збут вогнепальної або холодної зброї, бойових припасів і вибухових речовин).

А 07.11.2005, Луцький міськрайонний суд Волинської області ухвалив йому вирок за ст. 222 ч. 1 (Шахрайство з фінансовими ресурсами), ст. 257 (Бандитизм), ст. 189 ч. 4 (Вимагання), ст. 263 ч. 1 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

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Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька невідомий захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо, терорист захопив автобус «Берестечко – Краснилів», який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.

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Теги: терорист, заручники, Луцьк, Максим Плохой
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