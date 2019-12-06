У Києві сталась масштабна пожежа у житловому комплексі. ФОТО





Про це повідомляє



Пожежа охопила територію понад 200 квадратних метрів.



На місці НП працювали дві пожежні машини. Жителів комплексу евакуювали. Вони перебували на безпечній відстані, а поліція перегородила проїзд у двір і нікого не пропускала.



За попередньою інформацією, загорілися будівельні матеріали. Вогонь охопив верхній поверх будівлі, дах і фасад.



За попередніми даними, ніхто не постраждав.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок ввечері, 21 липня, на вулиці Стеценко у Києві загорівся ЖК "Співоче".Про це повідомляє "Сегодня" з посиланням на APnews Пожежа охопила територію понад 200 квадратних метрів.На місці НП працювали дві пожежні машини. Жителів комплексу евакуювали. Вони перебували на безпечній відстані, а поліція перегородила проїзд у двір і нікого не пропускала.За попередньою інформацією, загорілися будівельні матеріали. Вогонь охопив верхній поверх будівлі, дах і фасад.За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію