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У Києві сталась масштабна пожежа у житловому комплексі. ФОТО

У Києві сталась масштабна пожежа у житловому комплексі. ФОТО
У вівторок ввечері, 21 липня, на вулиці Стеценко у Києві загорівся ЖК "Співоче".

Про це повідомляє "Сегодня" з посиланням на APnews.

Пожежа охопила територію понад 200 квадратних метрів.

На місці НП працювали дві пожежні машини. Жителів комплексу евакуювали. Вони перебували на безпечній відстані, а поліція перегородила проїзд у двір і нікого не пропускала.

За попередньою інформацією, загорілися будівельні матеріали. Вогонь охопив верхній поверх будівлі, дах і фасад.

За попередніми даними, ніхто не постраждав.

У Києві сталась масштабна пожежа у житловому комплексі. ФОТО

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Теги: пожежа, Київ, житловий комплекс
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