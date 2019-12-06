У Києві сталась масштабна пожежа у житловому комплексі. ФОТО
Сьогодні, 02:34
У вівторок ввечері, 21 липня, на вулиці Стеценко у Києві загорівся ЖК "Співоче".
Про це повідомляє "Сегодня" з посиланням на APnews.
Пожежа охопила територію понад 200 квадратних метрів.
На місці НП працювали дві пожежні машини. Жителів комплексу евакуювали. Вони перебували на безпечній відстані, а поліція перегородила проїзд у двір і нікого не пропускала.
За попередньою інформацією, загорілися будівельні матеріали. Вогонь охопив верхній поверх будівлі, дах і фасад.
За попередніми даними, ніхто не постраждав.
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Про це повідомляє "Сегодня" з посиланням на APnews.
Пожежа охопила територію понад 200 квадратних метрів.
На місці НП працювали дві пожежні машини. Жителів комплексу евакуювали. Вони перебували на безпечній відстані, а поліція перегородила проїзд у двір і нікого не пропускала.
За попередньою інформацією, загорілися будівельні матеріали. Вогонь охопив верхній поверх будівлі, дах і фасад.
За попередніми даними, ніхто не постраждав.
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