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За місяць 6 волинянам діагностували хворобу, що може спричиняти цироз чи рак печінки

За місяць 6 волинянам діагностували хворобу, що може спричиняти цироз чи рак печінки
На Волині за червень 2020 року діагностували 6 випадків хронічного вірусного гепатиту.

Про це повідомляє Волинський обласний центр громадського здоров'я.

Так, цьогоріч виявили 5 випадків хронічного гепатиту С та 1 випадок хронічного гепатиту В. За словами медиків, гепатити B і C — два основних типи вірусного гепатиту, які можуть викликати цироз печінки та гепатоцеллюлярную карциному (рак печінки).

Гепатитами В і С можна заразитися через контакт із мікроскопічною кількістю інфікованої фізіологічної рідини хворого, тобто в перукарні, на манікюрі, в стоматолога чи косметолога, під час пірсингу чи татуювання, через укол знайденою голкою в пісочниці, через незахищений статевий контакт. Основним чинником поширення гепатиту В вважають передачу вірусу від вагітної до плода і тривалі контакти з інфікованим членом сімї. Поширення вірусного гепатиту С в сучасних умовах зумовлене не стільки переливаннями інфікованої крові, скільки використанням недостатньо стерилізованих інструментів під час проведення різних маніпуляцій.

У 2019 році в області виявили 30 хворих на гепатит В і 3 хворих на гепатит С (більшість інфікованих у Ковельському районі - 6, містах Луцьку - 7 та Нововолинську – 6).

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Теги: медицина, хвороби, гепатит
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