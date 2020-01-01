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Ще дві районні організації партії «Європейська Солідарність» на Волині обрали нових голів

Ще дві районні організації партії «Європейська Солідарність» на Волині обрали нових голів
У районних організацій партії «Європейська Солідарність» у Ратному і Турійську обрали нових голів.

«Ці події — продовження справи якісного потужного оновлення нашої волинської команди», – повідомили на сайті Волинь.Солідарність у Facebook.

Головою Ратнівської територіальної організації партії «Європейська Солідарність» став Євген Савлук — авторитетний ратнівчанин, перший заступник голови РДА часів Петра Порошенка.

А команду ЄС Турійського району очолив боєць АТО, волонтер і активіст Революції Гідності Павло Бабарига.

На конференціях, окрім цього, обрали членів рад районних осередків партії і визначили головні завдання діяльності на найближчий період. Обоє новообраних керівників розуміють виклики і важливість періоду, в який їм доведеться провадити свою діяльність. Попереду — місцеві вибори, і наша партія, як єдина реально чинна в Україні опозиційна сила, має серйозний намір здобути представництво у місцевих радах Волині.

Районні конференції відвідали керівники обласного осередку - його очільник Тарас Яковлев і голова Секретаріату Сергій Григоренко.

«Ми — на фінальному етапі організаційних змін нашої волинської структури. Районні і міські структури обирають нових керівників, на місцях розгортають діяльність партійні офіси. До речі, усіх прихильників і просто активних людей запрошую до співпраці! В Ратному наш офіс працює за адресою вулиця Нова,6а (біля автостанції), у Турійську — на Луцькій,34. Заходьте, доєднуйтеся, діліться ідеями! Разом станемо ще сильнішими!» - каже керівник обласного осередку партії «Європейська Солідарність» Тарас Яковлев.

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Ще дві районні організації партії «Європейська Солідарність» на Волині обрали нових голів
Ще дві районні організації партії «Європейська Солідарність» на Волині обрали нових голів
Ще дві районні організації партії «Європейська Солідарність» на Волині обрали нових голів
Ще дві районні організації партії «Європейська Солідарність» на Волині обрали нових голів
Ще дві районні організації партії «Європейська Солідарність» на Волині обрали нових голів


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Коментарі 1
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