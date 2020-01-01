Ще дві районні організації партії «Європейська Солідарність» на Волині обрали нових голів
Сьогодні, 14:09
У районних організацій партії «Європейська Солідарність» у Ратному і Турійську обрали нових голів.
«Ці події — продовження справи якісного потужного оновлення нашої волинської команди», – повідомили на сайті Волинь.Солідарність у Facebook.
Головою Ратнівської територіальної організації партії «Європейська Солідарність» став Євген Савлук — авторитетний ратнівчанин, перший заступник голови РДА часів Петра Порошенка.
А команду ЄС Турійського району очолив боєць АТО, волонтер і активіст Революції Гідності Павло Бабарига.
На конференціях, окрім цього, обрали членів рад районних осередків партії і визначили головні завдання діяльності на найближчий період. Обоє новообраних керівників розуміють виклики і важливість періоду, в який їм доведеться провадити свою діяльність. Попереду — місцеві вибори, і наша партія, як єдина реально чинна в Україні опозиційна сила, має серйозний намір здобути представництво у місцевих радах Волині.
Районні конференції відвідали керівники обласного осередку - його очільник Тарас Яковлев і голова Секретаріату Сергій Григоренко.
«Ми — на фінальному етапі організаційних змін нашої волинської структури. Районні і міські структури обирають нових керівників, на місцях розгортають діяльність партійні офіси. До речі, усіх прихильників і просто активних людей запрошую до співпраці! В Ратному наш офіс працює за адресою вулиця Нова,6а (біля автостанції), у Турійську — на Луцькій,34. Заходьте, доєднуйтеся, діліться ідеями! Разом станемо ще сильнішими!» - каже керівник обласного осередку партії «Європейська Солідарність» Тарас Яковлев.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У партії «Європейська Солідарність» на Волині – нові керівники.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
«Ці події — продовження справи якісного потужного оновлення нашої волинської команди», – повідомили на сайті Волинь.Солідарність у Facebook.
Головою Ратнівської територіальної організації партії «Європейська Солідарність» став Євген Савлук — авторитетний ратнівчанин, перший заступник голови РДА часів Петра Порошенка.
А команду ЄС Турійського району очолив боєць АТО, волонтер і активіст Революції Гідності Павло Бабарига.
На конференціях, окрім цього, обрали членів рад районних осередків партії і визначили головні завдання діяльності на найближчий період. Обоє новообраних керівників розуміють виклики і важливість періоду, в який їм доведеться провадити свою діяльність. Попереду — місцеві вибори, і наша партія, як єдина реально чинна в Україні опозиційна сила, має серйозний намір здобути представництво у місцевих радах Волині.
Районні конференції відвідали керівники обласного осередку - його очільник Тарас Яковлев і голова Секретаріату Сергій Григоренко.
«Ми — на фінальному етапі організаційних змін нашої волинської структури. Районні і міські структури обирають нових керівників, на місцях розгортають діяльність партійні офіси. До речі, усіх прихильників і просто активних людей запрошую до співпраці! В Ратному наш офіс працює за адресою вулиця Нова,6а (біля автостанції), у Турійську — на Луцькій,34. Заходьте, доєднуйтеся, діліться ідеями! Разом станемо ще сильнішими!» - каже керівник обласного осередку партії «Європейська Солідарність» Тарас Яковлев.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У партії «Європейська Солідарність» на Волині – нові керівники.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Гнати їх! Порошенківське кодло!
Останні новини
За скільки можна придбати ягоди у Луцьку
Сьогодні, 14:45
Відвідувачів Луцького зоопарку штрафуватимуть за зірвані рослини
Сьогодні, 14:38
Ще дві районні організації партії «Європейська Солідарність» на Волині обрали нових голів
Сьогодні, 14:09
Екс-директор «Укроборонпрому» обікрав державу на 5 мільйонів
Сьогодні, 13:38
Яка ситуація з COVID-19 у Ратнівському районі станом на 23 липня
Сьогодні, 13:22