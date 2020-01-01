Ще дві районні організації партії «Європейська Солідарність» на Волині обрали нових голів





«Ці події — продовження справи якісного потужного оновлення нашої волинської команди», – повідомили на



Головою Ратнівської територіальної організації партії «Європейська Солідарність» став Євген Савлук — авторитетний ратнівчанин, перший заступник голови РДА часів Петра Порошенка.



А команду ЄС Турійського району очолив боєць АТО, волонтер і активіст Революції Гідності Павло Бабарига.



На конференціях, окрім цього, обрали членів рад районних осередків партії і визначили головні завдання діяльності на найближчий період. Обоє новообраних керівників розуміють виклики і важливість періоду, в який їм доведеться провадити свою діяльність. Попереду — місцеві вибори, і наша партія, як єдина реально чинна в Україні опозиційна сила, має серйозний намір здобути представництво у місцевих радах Волині.



Районні конференції відвідали керівники обласного осередку - його очільник Тарас Яковлев і голова Секретаріату Сергій Григоренко.



«Ми — на фінальному етапі організаційних змін нашої волинської структури. Районні і міські структури обирають нових керівників, на місцях розгортають діяльність партійні офіси. До речі, усіх прихильників і просто активних людей запрошую до співпраці! В Ратному наш офіс працює за адресою вулиця Нова,6а (біля автостанції), у Турійську — на Луцькій,34. Заходьте, доєднуйтеся, діліться ідеями! Разом станемо ще сильнішими!» - каже керівник обласного осередку партії «Європейська Солідарність» Тарас Яковлев.



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