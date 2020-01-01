У Полтаві чоловік з гранатою взяв у заручники полковника поліції
Сьогодні, 11:48
У Полтаві сьогодні, 23 липня, о 09.05 на вулиці біля приміщення адмінсуду правоохоронці намагалися затримати чоловіка, який викрав авто.
Про це на сторінці у Facebook заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Під час затримання зловмисник дістав гранату РГД-5, яку погрожував підірвати. За руку він утримував співробітника поліції.
На місці створили оперативний штаб.
Після перемовин зловмисник обміняв утримуваного працівника карного розшуку на начальника УКР ГУНП в Полтавській області полковника поліції Шияна, з яким він поїхав на наданому, відповідно до його вимог, автомобілі "Богдан".
Наразі продовжують вести перемовини, ціль яких примусити зловмисника здатися поліції не наносячи шкоди ні собі, ні оточуючим.
Ввели поліцейську спецоперацію «Грім».
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Про це на сторінці у Facebook заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Під час затримання зловмисник дістав гранату РГД-5, яку погрожував підірвати. За руку він утримував співробітника поліції.
На місці створили оперативний штаб.
Після перемовин зловмисник обміняв утримуваного працівника карного розшуку на начальника УКР ГУНП в Полтавській області полковника поліції Шияна, з яким він поїхав на наданому, відповідно до його вимог, автомобілі "Богдан".
Наразі продовжують вести перемовини, ціль яких примусити зловмисника здатися поліції не наносячи шкоди ні собі, ні оточуючим.
Ввели поліцейську спецоперацію «Грім».
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Коментарі 1
Луцьк передав естафету Полтаві.
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