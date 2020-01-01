У Полтаві чоловік з гранатою взяв у заручники полковника поліції

У Полтаві сьогодні, 23 липня, о 09.05 на вулиці біля приміщення адмінсуду правоохоронці намагалися затримати чоловіка, який викрав авто.Про це на сторінці у Facebook заступник міністра внутрішніх справПід час затримання зловмисник дістав гранату РГД-5, яку погрожував підірвати. За руку він утримував співробітника поліції.На місці створили оперативний штаб.Після перемовин зловмисник обміняв утримуваного працівника карного розшуку на начальника УКР ГУНП в Полтавській області полковника поліції Шияна, з яким він поїхав на наданому, відповідно до його вимог, автомобілі "Богдан".Наразі продовжують вести перемовини, ціль яких примусити зловмисника здатися поліції не наносячи шкоди ні собі, ні оточуючим.Ввели поліцейську спецоперацію «Грім».