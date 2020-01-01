Курс валют у Луцьку на 24 липня





Євро при купівлі становить – 31.743, продажу – 32.466.



Курс російського рубля: купівля – 0.342, продаж – 0.396.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.333, продаж – 7.402.



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