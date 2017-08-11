Лучанин за кермом буса врізався у «Рівненський район»
Сьогодні, 17:42
Неподалік Рівного у ДТП втрапив водій з Луцька. Авто влетіло у бетонний вказівник "Рівненський район".
Інцидент трапився у четвер, 23 липня, - пише Суспільне.Рівне.
Як повідомили у патрульній поліції області, у автопригоді ніхто не травмувався.
До цієї ДТП, як розповіла інспекторка патрульної поліції області Наталія Воєвода, призвело кілька факторів. Зокрема, сам водій не був уважним за кермом, не розрахував швидкості і в певний момент не впорався з керуванням. У підсумку – влетів у бетонний вказівник.
Зазначається, що 46-річний водій – із Луцька. На нього склали протокол за вчинення ДТП, а також склали акт обстеження вулично-шляхової мережі, оскільки сам знак зазнав пошкоджень.
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Інцидент трапився у четвер, 23 липня, - пише Суспільне.Рівне.
Як повідомили у патрульній поліції області, у автопригоді ніхто не травмувався.
До цієї ДТП, як розповіла інспекторка патрульної поліції області Наталія Воєвода, призвело кілька факторів. Зокрема, сам водій не був уважним за кермом, не розрахував швидкості і в певний момент не впорався з керуванням. У підсумку – влетів у бетонний вказівник.
Зазначається, що 46-річний водій – із Луцька. На нього склали протокол за вчинення ДТП, а також склали акт обстеження вулично-шляхової мережі, оскільки сам знак зазнав пошкоджень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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