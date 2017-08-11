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Лучанин за кермом буса врізався у «Рівненський район»

Лучанин за кермом буса врізався у «Рівненський район»
Неподалік Рівного у ДТП втрапив водій з Луцька. Авто влетіло у бетонний вказівник "Рівненський район".

Інцидент трапився у четвер, 23 липня, - пише Суспільне.Рівне.

Як повідомили у патрульній поліції області, у автопригоді ніхто не травмувався.

До цієї ДТП, як розповіла інспекторка патрульної поліції області Наталія Воєвода, призвело кілька факторів. Зокрема, сам водій не був уважним за кермом, не розрахував швидкості і в певний момент не впорався з керуванням. У підсумку – влетів у бетонний вказівник.

Зазначається, що 46-річний водій – із Луцька. На нього склали протокол за вчинення ДТП, а також склали акт обстеження вулично-шляхової мережі, оскільки сам знак зазнав пошкоджень.

Лучанин за кермом буса врізався у «Рівненський район»

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Теги: авто, аварія, знак, Рівне
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