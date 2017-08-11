Лучанин за кермом буса врізався у «Рівненський район»





Інцидент трапився у четвер, 23 липня, - пише



Як повідомили у патрульній поліції області, у автопригоді ніхто не травмувався.



До цієї ДТП, як розповіла інспекторка патрульної поліції області Наталія Воєвода, призвело кілька факторів. Зокрема, сам водій не був уважним за кермом, не розрахував швидкості і в певний момент не впорався з керуванням. У підсумку – влетів у бетонний вказівник.



Зазначається, що 46-річний водій – із Луцька. На нього склали протокол за вчинення ДТП, а також склали акт обстеження вулично-шляхової мережі, оскільки сам знак зазнав пошкоджень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Неподалік Рівного у ДТП втрапив водій з Луцька. Авто влетіло у бетонний вказівник "Рівненський район".Інцидент трапився у четвер, 23 липня, - пише Суспільне.Рівне. Як повідомили у патрульній поліції області, у автопригоді ніхто не травмувався.До цієї ДТП, як розповіла інспекторка патрульної поліції області, призвело кілька факторів. Зокрема, сам водій не був уважним за кермом, не розрахував швидкості і в певний момент не впорався з керуванням. У підсумку – влетів у бетонний вказівник.Зазначається, що 46-річний водій – із Луцька. На нього склали протокол за вчинення ДТП, а також склали акт обстеження вулично-шляхової мережі, оскільки сам знак зазнав пошкоджень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію