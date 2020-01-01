25 липня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні відзначає день народження журналіст Костянтин Яворський (на фото).
Також день народження святкують начальник управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності міської ради Віра Кудрявцева, заслужена артистка України Галина Кажан, директор ПАТ «Луцьксантехмонтаж №536» Ігор Чорнуха, адвокат Віталій Жуковський, громадський активіст, підприємець Олександр Дмитрук, спортсмен та тренер Віталій Андрейчук та екс-депутат Володимир-Волинської міськради Анатолій Сорока.
Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – тих, хто носить імена Арсеній, Вероніка, Гаврило, Іван та Михайло.
Зичимо усім міцного здоров’я, довголіття та достатку.
25 липня 1866 року народився Модест Левицький – лікар за фахом, письменник, композитор, педагог, відомий діяч культури.
Після закінчення університету чотири роки – з 1893-го по1897-й – працював повітовим лікарем у Ковелі. Тут він знайомиться з родиною Косачів, відвідав Колодяжне, лікував і консультував Лесю Українку.
Похований на православному цвинтарі у Луцьку (нині сквер на проспекті Волі).
У цей день 1992-го у Луцьку відбулося віче, під час якого проголосили, що згідно зі статутом УПЦ КП все майно УПЦ МП і УАПЦ належить УПЦ КП, що єпископів Миколая та Варфоломія за зраду Церкві звільнено зі займаних посад, що новим єпископом Луцьким і Володимир-Волинським призначено єпископа Спиридона (Бабського), що в Свято-Троїцькому соборі обрано нову парафіяльну раду Київського патріархату.
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Також день народження святкують начальник управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності міської ради Віра Кудрявцева, заслужена артистка України Галина Кажан, директор ПАТ «Луцьксантехмонтаж №536» Ігор Чорнуха, адвокат Віталій Жуковський, громадський активіст, підприємець Олександр Дмитрук, спортсмен та тренер Віталій Андрейчук та екс-депутат Володимир-Волинської міськради Анатолій Сорока.
Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – тих, хто носить імена Арсеній, Вероніка, Гаврило, Іван та Михайло.
Зичимо усім міцного здоров’я, довголіття та достатку.
25 липня 1866 року народився Модест Левицький – лікар за фахом, письменник, композитор, педагог, відомий діяч культури.
Після закінчення університету чотири роки – з 1893-го по1897-й – працював повітовим лікарем у Ковелі. Тут він знайомиться з родиною Косачів, відвідав Колодяжне, лікував і консультував Лесю Українку.
Похований на православному цвинтарі у Луцьку (нині сквер на проспекті Волі).
У цей день 1992-го у Луцьку відбулося віче, під час якого проголосили, що згідно зі статутом УПЦ КП все майно УПЦ МП і УАПЦ належить УПЦ КП, що єпископів Миколая та Варфоломія за зраду Церкві звільнено зі займаних посад, що новим єпископом Луцьким і Володимир-Волинським призначено єпископа Спиридона (Бабського), що в Свято-Троїцькому соборі обрано нову парафіяльну раду Київського патріархату.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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