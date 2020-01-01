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У Луцьку двірник засмічував прибудинкову територію. ВІДЕО

У Луцьку двірник засмічував прибудинкову територію. ВІДЕО
Луцькі муніципали спіймали на гарячому чоловіка, який засмічував прибудинкову територію на вулиці Євгена Коновальця.

Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.

Інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради під час проведення чергування біля місця масового викиду сміття та відходів поза межами сміттєвих контейнерів на вулиці Євгена Коновальця, 1Б побачили чоловіка, що здійснював викид гілля та зілля прямо біля контейнерів на прибудинковій території.

Чоловік працює двірником в одному з комунальних закладів міста звідки і підкидає сміття.

На поршуника склали протокол про адміністартивне правопорушення за ст. 152 КУпАП, п.п. 2.5.5.1.1 Правил благоустрою міста Луцька, згідно якого забороняється засмічувати прилеглі території. Санкція за даною статтею становить від 340 до 1360 грн. Повідомляємо, що подібні чергування будуть продовжуватись надалі.


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Теги: Луцьк, департамент муніципальної варти
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