Курс валют у Луцьку на 27 липня





Євро при купівлі становить – 31,704, продажу – 32,471.



Курс російського рубля: купівля – 0,341, продаж – 0,394.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.357, продаж – 7.412.



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