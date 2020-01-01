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Курс валют у Луцьку на 27 липня

Курс валют у Луцьку на 27 липня
Курс долара у Луцьку: купівля – 27,622, а продаж – 27,974.

Євро при купівлі становить – 31,704, продажу – 32,471.

Курс російського рубля: купівля – 0,341, продаж – 0,394.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.357, продаж – 7.412.

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Теги: курс, гроші, валюта, Луцьк
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