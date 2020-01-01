Курс валют у Луцьку на 27 липня
Сьогодні, 09:05
Курс долара у Луцьку: купівля – 27,622, а продаж – 27,974.
Євро при купівлі становить – 31,704, продажу – 32,471.
Курс російського рубля: купівля – 0,341, продаж – 0,394.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.357, продаж – 7.412.
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Євро при купівлі становить – 31,704, продажу – 32,471.
Курс російського рубля: купівля – 0,341, продаж – 0,394.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.357, продаж – 7.412.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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