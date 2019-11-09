вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Коли на в’їздах у Луцьк з’являться відеокамери

Коли на в’їздах у Луцьк з’являться відеокамери
До кінця серпня у Луцьку обіцяють запустити відеоспостереження в центральному парку, до середини вересня – на усіх в’їздах в місто.

Про це в інтерв’ю Першому розповів радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.

«Завершуємо встановлення відеоспостереження в центральному парку – плануємо до кінця серпня здати цей проєкт. Крім того з обласного бюджету нам виділили 4,3 мільйона гривень на організацію відеоспостереження на всіх в’їздах та виїздах з міста. Плануємо зробити це до середини вересня», - сказав посадовець.

«Далі займатимемось мікрорайонами. Почнемо з центру міста, 33-ого, 40-ого мікрорайонів, ЛПЗ, де вища злочинність. Але відеоспостереження потребує все місто. Час реалізації залежить від того, як наповнюватиметься міський бюджет», - додав він.

Загалом на проєкт «Безпечне місто» у Луцьку планують витратити 50 мільйонів гривень. Зауважимо, у вересні минулого року в муніципальній варті обіцяли, що відеоспостереження у центральному парку, а також на вулиці Лесі Українки, Театральному майдані та Замковій площі встановлять вже у червні 2020 року. Однак не вийшло.

Доступ до відео матиме муніципальна варта, в чиєму приміщенні працюватиме центр управління. Поліції ж відео надаватимуть за офіційним письмовим зверненням. Зауважимо, в деяких містах України система працює по-іншому. Наприклад, у Вінниці поліція має доступ до всіх 600 камер у місті. Раніше цим також займались муніципали, але правила вирішили змінити. У Чернігові, Хмельницькому, Дніпрі та Кропивницькому поліцейські також можуть переглядати відео з камер спостереження без додаткових запитів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: відеокамери, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
У Луцьку дозволили роботу кінотеатрів, а богослужіння проводитимуть по-новому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Судитимуть трьох волинян, які хотіли підкупити поліцейських
Сьогодні, 16:37
Проєкт «Діти Небесного Легіону»: волонтери готують подарунки для доньки волинського бійця
Сьогодні, 16:11
Коли на в’їздах у Луцьк з’являться відеокамери
Сьогодні, 15:51
У гаражі лучанина знайшли бурштин та наркотики. ФОТО
Сьогодні, 15:34
На Рівненщині вбили військовослужбовця
Сьогодні, 15:25
Схожі новини
У центральному парку Луцька встановлять відеокамери У центральному парку Луцька встановлять відеокамери
26 лютий, 11:00
Які камери встановлять у центральному парку Луцька Які камери встановлять у центральному парку Луцька
09 листопад, 2019, 13:17
У центральному парку Луцька встановлять відеокамери У центральному парку Луцька встановлять відеокамери
08 листопад, 2019, 18:10
Через пограбування учениць у луцьких школах хочуть встановити камери Через пограбування учениць у луцьких школах хочуть встановити камери
20 вересень, 2018, 08:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Якість світового рівня: українські лікарі розповіли про ІФА-тести, які привіз Фонд Порошенка
Сьогодні, 16:42
 0
Кандидатам у мери Луцька доведеться заплатити по 32 тисячі гривень застави
Сьогодні, 16:40
 0
Судитимуть трьох волинян, які хотіли підкупити поліцейських
Сьогодні, 16:37
 0
Проєкт «Діти Небесного Легіону»: волонтери готують подарунки для доньки волинського бійця
Сьогодні, 16:11
 0
Де оселитися і що робити, щоб прожити довше і якісніше
Сьогодні, 16:02
 0
Медіа
відео
1/8