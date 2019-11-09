Коли на в’їздах у Луцьк з’являться відеокамери





Про це в інтерв’ю Ігор Поліщук.



«Завершуємо встановлення відеоспостереження в центральному парку – плануємо до кінця серпня здати цей проєкт. Крім того з обласного бюджету нам виділили 4,3 мільйона гривень на організацію відеоспостереження на всіх в’їздах та виїздах з міста. Плануємо зробити це до середини вересня», - сказав посадовець.



«Далі займатимемось мікрорайонами. Почнемо з центру міста, 33-ого, 40-ого мікрорайонів, ЛПЗ, де вища злочинність. Але відеоспостереження потребує все місто. Час реалізації залежить від того, як наповнюватиметься міський бюджет», - додав він.



Загалом на проєкт «Безпечне місто» у Луцьку планують витратити 50 мільйонів гривень. Зауважимо, у вересні минулого року в муніципальній варті обіцяли, що відеоспостереження у центральному парку, а також на вулиці Лесі Українки, Театральному майдані та Замковій площі встановлять вже у червні 2020 року. Однак не вийшло.



Доступ до відео матиме муніципальна варта, в чиєму приміщенні працюватиме центр управління. Поліції ж відео надаватимуть за офіційним письмовим зверненням. Зауважимо, в деяких містах України система працює по-іншому. Наприклад, у Вінниці поліція має доступ до всіх 600 камер у місті. Раніше цим також займались муніципали, але правила вирішили змінити. У Чернігові, Хмельницькому, Дніпрі та Кропивницькому поліцейські також можуть переглядати відео з камер спостереження без додаткових запитів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До кінця серпня у Луцьку обіцяють запустити відеоспостереження в центральному парку, до середини вересня – на усіх в’їздах в місто.Про це в інтерв’ю Першому розповів радник Луцького міського голови«Завершуємо встановлення відеоспостереження в центральному парку – плануємо до кінця серпня здати цей проєкт. Крім того з обласного бюджету нам виділили 4,3 мільйона гривень на організацію відеоспостереження на всіх в’їздах та виїздах з міста. Плануємо зробити це до середини вересня», - сказав посадовець.«Далі займатимемось мікрорайонами. Почнемо з центру міста, 33-ого, 40-ого мікрорайонів, ЛПЗ, де вища злочинність. Але відеоспостереження потребує все місто. Час реалізації залежить від того, як наповнюватиметься міський бюджет», - додав він.Загалом на проєкт «Безпечне місто» у Луцьку планують витратити 50 мільйонів гривень. Зауважимо, у вересні минулого року в муніципальній варті обіцяли, що відеоспостереження у центральному парку, а також на вулиці Лесі Українки, Театральному майдані та Замковій площі встановлять вже у червні 2020 року. Однак не вийшло.Доступ до відео матиме муніципальна варта, в чиєму приміщенні працюватиме центр управління. Поліції ж відео надаватимуть за офіційним письмовим зверненням. Зауважимо, в деяких містах України система працює по-іншому. Наприклад, у Вінниці поліція має доступ до всіх 600 камер у місті. Раніше цим також займались муніципали, але правила вирішили змінити. У Чернігові, Хмельницькому, Дніпрі та Кропивницькому поліцейські також можуть переглядати відео з камер спостереження без додаткових запитів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію