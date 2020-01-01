Де у Любешівському районі виявили нові випадки коронавірусу
Сьогодні, 11:01
Упродовж останньої доби у Любешівському районі зареєстрували 11 випадків захворювання на COVID-19: 8 - смт Любешів, 1 - с. Великий Курінь, 1 – с. Судче, 1 – с. Щитинь.
Одужали 7 жителів району: 5 - смт Любешів, 1 - с. Седлище, 1 – с. В’язівне, - йдеться на сайті Любешівської РДА.
За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 16 жителів Любешівського району: 5 – смт Любешів, 6 – с. Судче, 3 - с. Зарудчі, 1 – с. Пожіг, 1 – с. Дольськ.
За весь період спостереження станом на 28 липня 2020 року коронавірусну інфекцію виявили у 103 жителів Любешівського району:
Любешів – 44 (19 одужало), в тому числі 1 летальний
Ветли – 11 (10 одужали)
Люб’язь – 8 (8 одужали)
Зарудчі – 8 (8 одужали)
В’язівне - 5
Деревок – 4 (4 одужали)
Підкормілля – 4 (1 одужала), в тому числі 1 летальний
Проходи – 4 (2 одужали)
Судче – 3
Цир – 2, в тому числі 1 летальний
Любешівська Воля – 2 (1 одужав)
Нові Березичі – 2 (1 одужала)
Великий Курінь - 1
Залізниця - 1 (одужала)
Дольськ – 1 (одужав)
Великий Курінь – 1
Седлище – 1
Щитинь – 1.
Нагадаємо, що за останню добу на Волині зареєстрували 32 нових випадки захворювання на COVID-19.
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Одужали 7 жителів району: 5 - смт Любешів, 1 - с. Седлище, 1 – с. В’язівне, - йдеться на сайті Любешівської РДА.
За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 16 жителів Любешівського району: 5 – смт Любешів, 6 – с. Судче, 3 - с. Зарудчі, 1 – с. Пожіг, 1 – с. Дольськ.
За весь період спостереження станом на 28 липня 2020 року коронавірусну інфекцію виявили у 103 жителів Любешівського району:
Любешів – 44 (19 одужало), в тому числі 1 летальний
Ветли – 11 (10 одужали)
Люб’язь – 8 (8 одужали)
Зарудчі – 8 (8 одужали)
В’язівне - 5
Деревок – 4 (4 одужали)
Підкормілля – 4 (1 одужала), в тому числі 1 летальний
Проходи – 4 (2 одужали)
Судче – 3
Цир – 2, в тому числі 1 летальний
Любешівська Воля – 2 (1 одужав)
Нові Березичі – 2 (1 одужала)
Великий Курінь - 1
Залізниця - 1 (одужала)
Дольськ – 1 (одужав)
Великий Курінь – 1
Седлище – 1
Щитинь – 1.
Нагадаємо, що за останню добу на Волині зареєстрували 32 нових випадки захворювання на COVID-19.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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