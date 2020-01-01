вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Де у Любешівському районі виявили нові випадки коронавірусу

Де у Любешівському районі виявили нові випадки коронавірусу
Упродовж останньої доби у Любешівському районі зареєстрували 11 випадків захворювання на COVID-19: 8 - смт Любешів, 1 - с. Великий Курінь, 1 – с. Судче, 1 – с. Щитинь.

Одужали 7 жителів району: 5 - смт Любешів, 1 - с. Седлище, 1 – с. В’язівне, - йдеться на сайті Любешівської РДА.

За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 16 жителів Любешівського району: 5 – смт Любешів, 6 – с. Судче, 3 - с. Зарудчі, 1 – с. Пожіг, 1 – с. Дольськ.

За весь період спостереження станом на 28 липня 2020 року коронавірусну інфекцію виявили у 103 жителів Любешівського району:

Любешів – 44 (19 одужало), в тому числі 1 летальний

Ветли – 11 (10 одужали)

Люб’язь – 8 (8 одужали)

Зарудчі – 8 (8 одужали)

В’язівне - 5

Деревок – 4 (4 одужали)

Підкормілля – 4 (1 одужала), в тому числі 1 летальний

Проходи – 4 (2 одужали)

Судче – 3

Цир – 2, в тому числі 1 летальний

Любешівська Воля – 2 (1 одужав)

Нові Березичі – 2 (1 одужала)

Великий Курінь - 1

Залізниця - 1 (одужала)

Дольськ – 1 (одужав)

Великий Курінь – 1

Седлище – 1

Щитинь – 1.

Нагадаємо, що за останню добу на Волині зареєстрували 32 нових випадки захворювання на COVID-19.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, Любешів, ситуація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
У Луцьку дозволили роботу кінотеатрів, а богослужіння проводитимуть по-новому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Директор одного з комунальних підприємств Волині забирав зарплату «мертвої душі»
Сьогодні, 11:30
Дитячі табори в Україні запрацюють з 1 серпня, але не скрізь
Сьогодні, 11:18
Де у Любешівському районі виявили нові випадки коронавірусу
Сьогодні, 11:01
На Світязі грабіжник побив чоловіка і викрав у нього гроші
Сьогодні, 10:49
На Волині підприємець незаконно торгував пальним
Сьогодні, 10:45
Схожі новини
COVID-19 у Любешівському районі: ситуація станом на 27 липня COVID-19 у Любешівському районі: ситуація станом на 27 липня
27 липень, 12:37
Яка ситуація з COVID-19 у Любешівському районі станом на 24 липня Яка ситуація з COVID-19 у Любешівському районі станом на 24 липня
24 липень, 11:42
Ситуація із захворюваністю на COVID-19 у Любешівському районі станом на 20 липня Ситуація із захворюваністю на COVID-19 у Любешівському районі станом на 20 липня
20 липень, 11:55
Яка ситуація з коронавірусом у Ратнівському районі станом на 27 липня Яка ситуація з коронавірусом у Ратнівському районі станом на 27 липня
27 липень, 13:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Головна освітянка Волині розповіла, чи підуть з вересня діти у школу
Сьогодні, 12:22
 0
На Волині розшукують грабіжника, який переховується від слідства
Сьогодні, 11:45
 0
Мешканці Вишкова влаштували велоакцію під мерією на підтримку маршрутів №26 та 26а. ФОТО
Сьогодні, 11:40
 0
Прикордонники Луцького загону під час обшуків виявили склад з сигаретами та пальним. ФОТО
Сьогодні, 11:34
 0
Директор одного з комунальних підприємств Волині забирав зарплату «мертвої душі»
Сьогодні, 11:30
 0
Медіа
відео
1/8