Де у Любешівському районі виявили нові випадки коронавірусу





Одужали 7 жителів району: 5 - смт Любешів, 1 - с. Седлище, 1 – с. В’язівне, - йдеться на сайті Любешівської РДА.



За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 16 жителів Любешівського району: 5 – смт Любешів, 6 – с. Судче, 3 - с. Зарудчі, 1 – с. Пожіг, 1 – с. Дольськ.



За весь період спостереження станом на 28 липня 2020 року коронавірусну інфекцію виявили у 103 жителів Любешівського району:



Любешів – 44 (19 одужало), в тому числі 1 летальний



Ветли – 11 (10 одужали)



Люб’язь – 8 (8 одужали)



Зарудчі – 8 (8 одужали)



В’язівне - 5



Деревок – 4 (4 одужали)



Підкормілля – 4 (1 одужала), в тому числі 1 летальний



Проходи – 4 (2 одужали)



Судче – 3



Цир – 2, в тому числі 1 летальний



Любешівська Воля – 2 (1 одужав)



Нові Березичі – 2 (1 одужала)



Великий Курінь - 1



Залізниця - 1 (одужала)



Дольськ – 1 (одужав)



Великий Курінь – 1



Седлище – 1



Щитинь – 1.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Упродовж останньої доби у Любешівському районі зареєстрували 11 випадків захворювання на COVID-19: 8 - смт Любешів, 1 - с. Великий Курінь, 1 – с. Судче, 1 – с. Щитинь.Одужали 7 жителів району: 5 - смт Любешів, 1 - с. Седлище, 1 – с. В’язівне, - йдеться на сайті Любешівської РДА.За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 16 жителів Любешівського району: 5 – смт Любешів, 6 – с. Судче, 3 - с. Зарудчі, 1 – с. Пожіг, 1 – с. Дольськ.За весь період спостереження станом на 28 липня 2020 року коронавірусну інфекцію виявили у 103 жителів Любешівського району:Любешів – 44 (19 одужало), в тому числі 1 летальнийВетли – 11 (10 одужали)Люб’язь – 8 (8 одужали)Зарудчі – 8 (8 одужали)В’язівне - 5Деревок – 4 (4 одужали)Підкормілля – 4 (1 одужала), в тому числі 1 летальнийПроходи – 4 (2 одужали)Судче – 3Цир – 2, в тому числі 1 летальнийЛюбешівська Воля – 2 (1 одужав)Нові Березичі – 2 (1 одужала)Великий Курінь - 1Залізниця - 1 (одужала)Дольськ – 1 (одужав)Великий Курінь – 1Седлище – 1Щитинь – 1.Нагадаємо, що за останню добу на Волині зареєстрували 32 нових випадки захворювання на COVID-19.

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