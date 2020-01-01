На «СКФ Україна» у Луцьку – два нові випадки коронавірусу
Сьогодні, 17:02
У працівників ПрАТ "СКФ Україна", що розташоване у Луцьку, за два дні підтвердили два випадки COVID-19.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко.
За словами Наталії Янко, два випадки коронавірусної інфекції підтвердили методом ПЛР 26 і 27 липня.
"За цими фактами розпочали епідеміологічне розслідування. Встановлюватимуть коло контактних осіб", - зауважила вона.
Разом із тим, за словами Янко, інформація від медзакладів щодо підозр на COVID-19 у працівників підприємства в лабораторний центр не надходила.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко.
За словами Наталії Янко, два випадки коронавірусної інфекції підтвердили методом ПЛР 26 і 27 липня.
"За цими фактами розпочали епідеміологічне розслідування. Встановлюватимуть коло контактних осіб", - зауважила вона.
Разом із тим, за словами Янко, інформація від медзакладів щодо підозр на COVID-19 у працівників підприємства в лабораторний центр не надходила.
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