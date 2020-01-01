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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На «СКФ Україна» у Луцьку – два нові випадки коронавірусу

На «СКФ Україна» у Луцьку – два нові випадки коронавірусу
У працівників ПрАТ "СКФ Україна", що розташоване у Луцьку, за два дні підтвердили два випадки COVID-19.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко.

За словами Наталії Янко, два випадки коронавірусної інфекції підтвердили методом ПЛР 26 і 27 липня.

"За цими фактами розпочали епідеміологічне розслідування. Встановлюватимуть коло контактних осіб", - зауважила вона.

Разом із тим, за словами Янко, інформація від медзакладів щодо підозр на COVID-19 у працівників підприємства в лабораторний центр не надходила.



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Теги: коронавірус, COVID-19, СКФ, Луцьк
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