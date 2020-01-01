В Україні на перетинах «зелених» та «червоних» зон встановлять пости
Сьогодні, 12:54
З 1 серпня Україна буде поділена на чотири зони, тож перетин кордонів адміністративних одиниць, які віднесені до "червоної" або "зеленої" зони, буде обмежений.
Про це на брифінгу 29 липня розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За його словами, з 1 серпня буде розподіл країни на чотири зони - "червону", "помаранчеву", "жовту" і "зелену". Зокрема, у кожній з цих зон будуть різні обмеження.
“Те що стосується перетину кордонів між “червоною” та “зеленою” зонами. В “червоній” зоні буде обмежено рух міського транспорту, міжміського транспорту. Звичайно, в такому випадку будуть встановлені відповідні пости на перетині “зеленої” та “червоної” зони. Ми зараз робимо це на рівні адміністративно-територіальних одиниць”, - сказав Степанов.
Він також додав, що інформація щодо того, до якої зони віднесений той чи інший регіон чи адміністративно-територіальна одиниця буде доступна на сайті МОЗ.
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Про це на брифінгу 29 липня розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За його словами, з 1 серпня буде розподіл країни на чотири зони - "червону", "помаранчеву", "жовту" і "зелену". Зокрема, у кожній з цих зон будуть різні обмеження.
“Те що стосується перетину кордонів між “червоною” та “зеленою” зонами. В “червоній” зоні буде обмежено рух міського транспорту, міжміського транспорту. Звичайно, в такому випадку будуть встановлені відповідні пости на перетині “зеленої” та “червоної” зони. Ми зараз робимо це на рівні адміністративно-територіальних одиниць”, - сказав Степанов.
Він також додав, що інформація щодо того, до якої зони віднесений той чи інший регіон чи адміністративно-територіальна одиниця буде доступна на сайті МОЗ.
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