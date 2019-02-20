Покровський: 50% списку до Луцькради сформуємо за результатами праймеріз

Андрій Покровський та команда Громадянського Руху «СВІДОМІ», задумуючи проєкт «Стань депутатом Луцькради», розраховували знайти 10 фахових та чесних осіб для спільного «походу» на місцеві вибори.



Проте вони аж ніяк не очікували, що пропозиція йти разом у владу викличе настільки жвавий інтерес серед суспільства, пише



Вже за першу добу «СВІДОМІ» отримали 75 анкет від лучан. За два тижні ця цифра зросла до 281 учасника.



Більшість із цих людей у вівторок, 28 липня, зібралася під одним дахом в розважальному центрі «Промінь», щоб познайомитися між собою та почути лідера, разом із яким вони у майбутньому зможуть змінити місто на краще.







***

Хоча початок заходу було заплановано на 19:00, близько 18:00 хол «Променю» почав наповнюватися людьми. Серед присутніх можна побачити абсолютно різні постаті: як робітників, вчителів, медиків, так й адвокатів, підприємців і громадських діячів.





Один за одним вони реєструються, отримують «свідомі» захисні маски, фотографуються для подальшої участі у відборі та переміщуються до великої зали кінотеатру «Multiplex».





У приміщенні грає сучасна українська музика, на екрані – величезний логотип ГР «СВІДОМІ» на синьому фоні.



Згодом зображення змінюється роликом про Луцьк і з невеликою затримкою на сцену виходять: Андрій Покровський, Тарас Шкітер (співзасновник ГР «СВІДОМІ») та Алла Надточій (представниця ГР «СВІДОМІ», депутатка Луцькради). Останні двоє сідають на крісла, які завчасно розмістили на сцені, а Покровський звертається до присутніх:



«Доброго вечору, колеги, друзі, однодумці! Вітаю вас у нашій команді. Ви, дійсно, класні люди. Мені дуже приємно, що за цей короткий проміжок часу така велика кількість активних і відповідальних громадян відгукнулася на мою пропозицію разом йти на вибори».





В наступні хвилини лідер «СВІДОМИХ» розповідає про успішні проєкти своєї команди, реалізовані за три роки діяльності громадянського руху. Йшлося про: «Округи без депутатів», «Допомогу учасникам АТО», «Мобільну приймальню», «Доступний кінотеатр», соціальну програму «МИ SVIDOMI», «Мультиборд у кожну школу», серію круглих столів з актуальних проблем міста, перевірку якості газу й води.



«Ми втілили у життя чимало корисних, важливих для суспільної діяльності міста програм і проєктів. Реалізували багато концепцій, які були задумані для того, щоб свідомість лучан змінилася на краще і вони усвідомили, що суспільство і влада – це єдине ціле», – зазначає він.





Покровський підкреслює, що майбутні вибори повинні довести, що фахові та чесні люди можуть реалізувати свій потенціал у органах самоврядування.



«Громадянський Рух «СВІДОМІ» створювали у час, коли у нас ще не було такої великої команди. Ваша ж присутність тут доводить, що невдовзі ми можемо бути у більшості!».



Для походу у владу Покровський та команда створили політичну партію. Він називає це «необхідністю» та «інструментом» для участі у «змаганнях».



«Нашим ядром все одно залишається Громадянський Рух «СВІДОМІ» і кожен може прийти і доєднатися до нас, знайшовши себе у якомусь проєкті або ж запропонувавши власний».



Успішний спортсмен, розпочавши боротьбу за медалі, віддає усього себе заради досягнення найвищого результату. Так і «СВІДОМІ» поставили перед собою амбітну ціль: сформувати більшість у міській раді та завдяки цьому ухвалювати рішення, які змінять Луцьк на краще.



«Ми будемо нести відповідальність, але й матимемо важелі та повноваження для виконання поставлених завдань, – зауважує Андрій Покровський. – Ми – місцева партія. Рішення ухвалюються виключно тут (у Луцьку). У нас нема партійних босів з Києва і ніхто не диктує нам умови й не нав’язує свої думки та загальнодержавні політичні мотивації».



Політик зазначив, що відповідно до закритих соціологічних опитувань, його команда є одним з лідерів рейтингу в Луцьку.



«Лучани хочуть голосувати за місцеву політичну команду з місцевими лідерами та дієвими людьми більше, ніж за партії, якими керують київські партійні боси, – каже він. – Я теж вважаю, що будь-який свідомий лучанин повинен голосувати за своїх, за тих кого він бачить і знає, що вони роблять».





Андрій Покровський переконує, що «СВІДОМІ» – конструктивна команда, яка не займатиметься популізмом та безпідставною критикою. Натомість, у випадку незгоди з чимось, вони будуть пропонувати власні, кращі ініціативи.



Окрім цього, депутат порадував учасників приємною новиною. Зважаючи на величезну конкуренцію (майже 30 осіб на одне місце), «СВІДОМІ» вирішили покращити конкурсні умови та збільшити кількість переможців з 10 до 15.



Більше того, ще 6 фахових кандидатів увійдуть у список за рішенням співзасновників руху, навіть, якщо вони не наберуть достатньої кількості голосів для ТОП-15.



Таким чином, половину місць (21 місце) у списку «СВІДОМИХ» сформують учасники проєкту. В іншу увійдуть фахівці та професіонали, які упродовж кількох років розвивали громадянський рух.



«Гарантую, що все відбудеться максимально чесно та відкрито. А я завжди виконую свої обіцянки», – резюмовує обранець громади свій спіч та передає слово Аллі Надточій.





Своєю чергою депутатка Луцькради, осяявши сцену своїм стильним червоним костюмом, розповідає присутнім про пріоритетні цілі "СВІДОМИХ". Для зручного читання, автор максимально систематизував її пряму мову у більш комфортний формат.



Збільшення робочих місць:



- Створення департаменту інвестицій та допомоги бізнесу у міськраді;

- Ініціювання створення агенції з підтримки інвесторів на обласному рівні;

- Залучення грантових коштів для розвитку нових напрямків бізнесу у громаді.



Зміна підходів щодо проведення капітальних ремонтів:



- Заміна або перенесення підземних мереж перед початком ремонту;

- Затвердження графіків черговості ремонту дворів та вулиць;

- Капітальний ремонт, щонайменше, однієї вулиці і двору у кожному мікрорайоні міста.



Доступні комунальні послуги:



- Збільшення фінансування міських програм енергозбереження та підтримки ОСББ;

- Продовження програми співфінансування встановлення ІТП;

- Ремонт мереж для зменшення втрат тепла.



Реконструкція центральної частини міста:



- Реконструкція проспекту Волі від вулиці Шопена до Київського майдану;

- Поетапне оновлення площ міста.



Старе місто – туристичний і культурний центр:



- Реалізація конкурсного проєкту реконструкції території навколо замку Любарта;

- Усі міські фестивалі на Замкову площу та у замок;

- Сприяння розвитку малого бізнесу у Старому місті.



Безпечне місто:



- Стабільне фінансування програми "Безпечне місто";

- Встановлення єдиної міської системи відеоспостереження в людних місцях та камер автоматичної фіксації порушень правил ПДР;

- Запуск міського ситуативного центру.



Якісний громадський транспорт:



- Збільшення кількості тролейбусів через вихід на ринок приватних перевізників;

- Перевезення автобусами лише за маршрутами, де немає тролейбусних ліній.



Здоров'я лучан:



- Розширення мережі комунальних центрів первинної медико-санітарної допомоги, об'єднання їх у єдину мережу;

- Популяриція медичних оглядів та профілактики захворювань.



Екологія та рекреаційні зони:



- Повернення чистого повітря місту: реконструкція очисних споруд, каналізування приватних секторів, ліквідація інших джерел смороду;

- Оновлення системи сортування сміття, збільшення глибини переробки на сміттєзвалищі у селі Брище;

- Залучення бізнесу до створення якісних рекреаційних зон в кожному мікрорайоні міста та навколишніх населених пунктах.



Створення стратегії розвитку громади до 2030 року:



- Розробка і затвердження стратегії у 2021 році;

- Включення у стратегічне планування мешканців міста та прилеглих населених пунктів, врахування їхніх інтересів;

- Максимальне поширення технологій Smart City на основі використання потенціалу навчальних та наукових закладів міста.



Свій виступ Алла Надточій підсумувала тезами про те, якими повинні бути майбутні депутати від "СВІДОМИХ":



"Кожен має бути фаховою людиною у своїй сфері. Найголовніше, що ми мусимо стати монолітною командою. Ми можемо обговорювати та сперечатись щодо проєктів рішень, але в сесійній залі та в публічному просторі ми маємо бути цілісною групою, тоді з нами будуть рахуватись та у нас буде підтримка громади".



***



Наприкінці зустрічі співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ" Тарас Шкітер розповів учасникам проєкту про його наступні етапи та правила відбору (його короткий, але інформативний спіч ви зможете прочитати в окремій публікації на сторінках ІА "Конкурент", в якій ми детально пояснимо наступні етапи відбору у команду "СВІДОМИХ").



Після цього він запропонує присутнім задавати запитання йому, Покровському і Надточій. Наступні 40 хвилин минуть у діалозі спікерів з гостями заходу.



"Для мене принципово, щоб Луцьк був розвинутим містом, а не простою провінцією. Я хочу зробити все для того і всю свою команду надихаю на те, що Луцьк повинен бути прогресивним. Щоб кожен, хто сюди приїде, сказав: «Я хочу тут жити, бо тут круто і комфортно», – підсумує зустріч Покровський, тим самим перевівши її у завершальну стадію – групові фото на сцені.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. та команда Громадянського Руху «СВІДОМІ», задумуючи проєкт «Стань депутатом Луцькради», розраховували знайти 10 фахових та чесних осіб для спільного «походу» на місцеві вибори.Проте вони аж ніяк не очікували, що пропозиція йти разом у владу викличе настільки жвавий інтерес серед суспільства, пише ІА "Конкурент" Вже за першу добу «СВІДОМІ» отримали 75 анкет від лучан. За два тижні ця цифра зросла до 281 учасника.Більшість із цих людей у вівторок, 28 липня, зібралася під одним дахом в розважальному центрі «Промінь», щоб познайомитися між собою та почути лідера, разом із яким вони у майбутньому зможуть змінити місто на краще.***Хоча початок заходу було заплановано на 19:00, близько 18:00 хол «Променю» почав наповнюватися людьми. Серед присутніх можна побачити абсолютно різні постаті: як робітників, вчителів, медиків, так й адвокатів, підприємців і громадських діячів.Один за одним вони реєструються, отримують «свідомі» захисні маски, фотографуються для подальшої участі у відборі та переміщуються до великої зали кінотеатру «Multiplex».У приміщенні грає сучасна українська музика, на екрані – величезний логотип ГР «СВІДОМІ» на синьому фоні.Згодом зображення змінюється роликом про Луцьк і з невеликою затримкою на сцену виходять:(співзасновник ГР «СВІДОМІ») та(представниця ГР «СВІДОМІ», депутатка Луцькради). Останні двоє сідають на крісла, які завчасно розмістили на сцені, а Покровський звертається до присутніх:«Доброго вечору, колеги, друзі, однодумці! Вітаю вас у нашій команді. Ви, дійсно, класні люди. Мені дуже приємно, що за цей короткий проміжок часу така велика кількість активних і відповідальних громадян відгукнулася на мою пропозицію разом йти на вибори».В наступні хвилини лідер «СВІДОМИХ» розповідає про успішні проєкти своєї команди, реалізовані за три роки діяльності громадянського руху. Йшлося про: «Округи без депутатів», «Допомогу учасникам АТО», «Мобільну приймальню», «Доступний кінотеатр», соціальну програму «МИ SVIDOMI», «Мультиборд у кожну школу», серію круглих столів з актуальних проблем міста, перевірку якості газу й води.«Ми втілили у життя чимало корисних, важливих для суспільної діяльності міста програм і проєктів. Реалізували багато концепцій, які були задумані для того, щоб свідомість лучан змінилася на краще і вони усвідомили, що суспільство і влада – це єдине ціле», – зазначає він.Покровський підкреслює, що майбутні вибори повинні довести, що фахові та чесні люди можуть реалізувати свій потенціал у органах самоврядування.«Громадянський Рух «СВІДОМІ» створювали у час, коли у нас ще не було такої великої команди. Ваша ж присутність тут доводить, що невдовзі ми можемо бути у більшості!».Для походу у владу Покровський та команда створили політичну партію. Він називає це «необхідністю» та «інструментом» для участі у «змаганнях».«Нашим ядром все одно залишається Громадянський Рух «СВІДОМІ» і кожен може прийти і доєднатися до нас, знайшовши себе у якомусь проєкті або ж запропонувавши власний».Успішний спортсмен, розпочавши боротьбу за медалі, віддає усього себе заради досягнення найвищого результату. Так і «СВІДОМІ» поставили перед собою амбітну ціль: сформувати більшість у міській раді та завдяки цьому ухвалювати рішення, які змінять Луцьк на краще.«Ми будемо нести відповідальність, але й матимемо важелі та повноваження для виконання поставлених завдань, – зауважує Андрій Покровський. – Ми – місцева партія. Рішення ухвалюються виключно тут (у Луцьку). У нас нема партійних босів з Києва і ніхто не диктує нам умови й не нав’язує свої думки та загальнодержавні політичні мотивації».Політик зазначив, що відповідно до закритих соціологічних опитувань, його команда є одним з лідерів рейтингу в Луцьку.«Лучани хочуть голосувати за місцеву політичну команду з місцевими лідерами та дієвими людьми більше, ніж за партії, якими керують київські партійні боси, – каже він. – Я теж вважаю, що будь-який свідомий лучанин повинен голосувати за своїх, за тих кого він бачить і знає, що вони роблять».Андрій Покровський переконує, що «СВІДОМІ» – конструктивна команда, яка не займатиметься популізмом та безпідставною критикою. Натомість, у випадку незгоди з чимось, вони будуть пропонувати власні, кращі ініціативи.Окрім цього, депутат порадував учасників приємною новиною. Зважаючи на величезну конкуренцію (майже 30 осіб на одне місце), «СВІДОМІ» вирішили покращити конкурсні умови та збільшити кількість переможців з 10 до 15.Більше того, ще 6 фахових кандидатів увійдуть у список за рішенням співзасновників руху, навіть, якщо вони не наберуть достатньої кількості голосів для ТОП-15.Таким чином, половину місць (21 місце) у списку «СВІДОМИХ» сформують учасники проєкту. В іншу увійдуть фахівці та професіонали, які упродовж кількох років розвивали громадянський рух.«Гарантую, що все відбудеться максимально чесно та відкрито. А я завжди виконую свої обіцянки», – резюмовує обранець громади свій спіч та передає слово Аллі Надточій.Своєю чергою депутатка Луцькради, осяявши сцену своїм стильним червоним костюмом, розповідає присутнім про пріоритетні цілі "СВІДОМИХ". Для зручного читання, автор максимально систематизував її пряму мову у більш комфортний формат.- Створення департаменту інвестицій та допомоги бізнесу у міськраді;- Ініціювання створення агенції з підтримки інвесторів на обласному рівні;- Залучення грантових коштів для розвитку нових напрямків бізнесу у громаді.- Заміна або перенесення підземних мереж перед початком ремонту;- Затвердження графіків черговості ремонту дворів та вулиць;- Капітальний ремонт, щонайменше, однієї вулиці і двору у кожному мікрорайоні міста.- Збільшення фінансування міських програм енергозбереження та підтримки ОСББ;- Продовження програми співфінансування встановлення ІТП;- Ремонт мереж для зменшення втрат тепла.- Реконструкція проспекту Волі від вулиці Шопена до Київського майдану;- Поетапне оновлення площ міста.- Реалізація конкурсного проєкту реконструкції території навколо замку Любарта;- Усі міські фестивалі на Замкову площу та у замок;- Сприяння розвитку малого бізнесу у Старому місті.- Стабільне фінансування програми "Безпечне місто";- Встановлення єдиної міської системи відеоспостереження в людних місцях та камер автоматичної фіксації порушень правил ПДР;- Запуск міського ситуативного центру.- Збільшення кількості тролейбусів через вихід на ринок приватних перевізників;- Перевезення автобусами лише за маршрутами, де немає тролейбусних ліній.- Розширення мережі комунальних центрів первинної медико-санітарної допомоги, об'єднання їх у єдину мережу;- Популяриція медичних оглядів та профілактики захворювань.- Повернення чистого повітря місту: реконструкція очисних споруд, каналізування приватних секторів, ліквідація інших джерел смороду;- Оновлення системи сортування сміття, збільшення глибини переробки на сміттєзвалищі у селі Брище;- Залучення бізнесу до створення якісних рекреаційних зон в кожному мікрорайоні міста та навколишніх населених пунктах.- Розробка і затвердження стратегії у 2021 році;- Включення у стратегічне планування мешканців міста та прилеглих населених пунктів, врахування їхніх інтересів;- Максимальне поширення технологій Smart City на основі використання потенціалу навчальних та наукових закладів міста.Свій виступ Алла Надточій підсумувала тезами про те, якими повинні бути майбутні депутати від "СВІДОМИХ":"Кожен має бути фаховою людиною у своїй сфері. Найголовніше, що ми мусимо стати монолітною командою. Ми можемо обговорювати та сперечатись щодо проєктів рішень, але в сесійній залі та в публічному просторі ми маємо бути цілісною групою, тоді з нами будуть рахуватись та у нас буде підтримка громади".***Наприкінці зустрічі співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ" Тарас Шкітер розповів учасникам проєкту про його наступні етапи та правила відбору (його короткий, але інформативний спіч ви зможете прочитати в окремій публікації на сторінках ІА "Конкурент", в якій ми детально пояснимо наступні етапи відбору у команду "СВІДОМИХ").Після цього він запропонує присутнім задавати запитання йому, Покровському і Надточій. Наступні 40 хвилин минуть у діалозі спікерів з гостями заходу."Для мене принципово, щоб Луцьк був розвинутим містом, а не простою провінцією. Я хочу зробити все для того і всю свою команду надихаю на те, що Луцьк повинен бути прогресивним. Щоб кожен, хто сюди приїде, сказав: «Я хочу тут жити, бо тут круто і комфортно», – підсумує зустріч Покровський, тим самим перевівши її у завершальну стадію – групові фото на сцені.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію