25-річний футболіст розірвав контракт з «Волинню»
Сьогодні, 17:39
25-річний опорний півзахисник Василь Курко розірвав контракт з «Волинню». Подейкують, що це трапилося через конфлікт з головним тренером «Волині» Андрієм Тлумаком.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Інформацію про розірвання контракту підтвердив і сам гравець.
«Можу подякувати клубу за два з половиною роки», - сказав Василь Курко.
Також футболіст підтвердив, що в нього був конфлікт з головним тренером Андрієм Тлумаком.
Нині вже ексфутболіст «хрестоносців» шукає нову команду, однак конкретних попозицій поки не має.
Відзначимо, що, окрім позиції опорника, Василь Курко може зіграти й в центрі захисту. За «Волинь» футболіст провів 60 матчів та відзначився трьома голами.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Інформацію про розірвання контракту підтвердив і сам гравець.
«Можу подякувати клубу за два з половиною роки», - сказав Василь Курко.
Також футболіст підтвердив, що в нього був конфлікт з головним тренером Андрієм Тлумаком.
Нині вже ексфутболіст «хрестоносців» шукає нову команду, однак конкретних попозицій поки не має.
Відзначимо, що, окрім позиції опорника, Василь Курко може зіграти й в центрі захисту. За «Волинь» футболіст провів 60 матчів та відзначився трьома голами.
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