25-річний футболіст розірвав контракт з «Волинню»





Про це Інформаційному агентству



Інформацію про розірвання контракту підтвердив і сам гравець.



«Можу подякувати клубу за два з половиною роки», - сказав Василь Курко.



Також футболіст підтвердив, що в нього був конфлікт з головним тренером Андрієм Тлумаком.



Нині вже ексфутболіст «хрестоносців» шукає нову команду, однак конкретних попозицій поки не має.



Відзначимо, що, окрім позиції опорника, Василь Курко може зіграти й в центрі захисту. За «Волинь» футболіст провів 60 матчів та відзначився трьома голами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 25-річний опорний півзахисник Василь Курко розірвав контракт з «Волинню». Подейкують, що це трапилося через конфлікт з головним тренером «Волині» Андрієм Тлумаком.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Інформацію про розірвання контракту підтвердив і сам гравець.«Можу подякувати клубу за два з половиною роки», - сказав Василь Курко.Також футболіст підтвердив, що в нього був конфлікт з головним тренером Андрієм Тлумаком.Нині вже ексфутболіст «хрестоносців» шукає нову команду, однак конкретних попозицій поки не має.Відзначимо, що, окрім позиції опорника, Василь Курко може зіграти й в центрі захисту. За «Волинь» футболіст провів 60 матчів та відзначився трьома голами.

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