вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Через коронавірус у реанімації на Волині перебувають 11 пацієнтів

Через коронавірус у реанімації на Волині перебувають 11 пацієнтів
Станом на 31 липня у лікарнях Волині через коронавірус перебувають 225 людей. У частини з них – середня важкість перебігу хвороби, ще у частини – важка форма.

Про це під час брифінгу 31 липня повідомила виконувачка обов’язків начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації Людмила Тимощук.

За словами посадовиці, із 225 людей 11 перебувають у палатах інтенсивної терапії (в реанімації).

Летальність через коронавірус на Волині становить 2,2% від загально кількості випадків.

«Це низький показник, це радує», – зауважила Тимощук.

Загалом станом на 31 липня на Волині зареєстрували 3783 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 2758 осіб. 84 випадки хвороби завершилися летально.

Фото ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, реанімація, пацієнти, лікарні, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
На Волині коронавірусом інфікувалися працівники фабрики гофротари
Сьогодні, 12:42
У Заборольській сільській раді – спалах коронавірусу
Сьогодні, 12:23
12 нових випадків коронавірусу у Любешівському районі: у яких селах виявили хворобу
Сьогодні, 11:33
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на ранок 31 липня
Сьогодні, 09:36
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
У Луцьку дозволили роботу кінотеатрів, а богослужіння проводитимуть по-новому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
25-річній дівчині з Волині ампутували ногу з пухлиною: збирають гроші на протез
Сьогодні, 16:04
На волинській митниці поляк пропонував прикордонникам хабар за пропуск контрабандних сигарет. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 15:45
Через коронавірус у реанімації на Волині перебувають 11 пацієнтів
Сьогодні, 15:30
Вісім претендетнів на вакансію: як карантин змінив реалії з безробіттям на Волині
Сьогодні, 15:00
Обшуки на шахті в Нововолинську: відомі імена посадовців, яких затримали за незаконний продаж вугілля
Сьогодні, 14:56
Схожі новини
Які лікарні Волині найбільш завантажені хворими та коронавірус та пацієнтами з підозрою Які лікарні Волині найбільш завантажені хворими та коронавірус та пацієнтами з підозрою
21 червень, 17:20
Повідомили відсоток завантаженості ліжок у лікарнях на Волині хворими на COVID-19 Повідомили відсоток завантаженості ліжок у лікарнях на Волині хворими на COVID-19
21 травень, 13:01
У лікарнях Волині через коронавірус лежать 16 людей У лікарнях Волині через коронавірус лежать 16 людей
13 квітень, 15:17
Біля волинських лікарень облаштували намети для прийому пацієнтів з підозрою на COVID-19 Біля волинських лікарень облаштували намети для прийому пацієнтів з підозрою на COVID-19
30 березень, 13:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У лікарні на Волині жінці протезували штучний колінний суглоб. ФОТО 18+
Сьогодні, 16:27
 0
25-річній дівчині з Волині ампутували ногу з пухлиною: збирають гроші на протез
Сьогодні, 16:04
 0
На волинській митниці поляк пропонував прикордонникам хабар за пропуск контрабандних сигарет. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 15:45
 0
Через коронавірус у реанімації на Волині перебувають 11 пацієнтів
Сьогодні, 15:30
 0
Вісім претендетнів на вакансію: як карантин змінив реалії з безробіттям на Волині
Сьогодні, 15:00
 0
Медіа
відео
1/8