Через коронавірус у реанімації на Волині перебувають 11 пацієнтів
Сьогодні, 15:30
Станом на 31 липня у лікарнях Волині через коронавірус перебувають 225 людей. У частини з них – середня важкість перебігу хвороби, ще у частини – важка форма.
Про це під час брифінгу 31 липня повідомила виконувачка обов’язків начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації Людмила Тимощук.
За словами посадовиці, із 225 людей 11 перебувають у палатах інтенсивної терапії (в реанімації).
Летальність через коронавірус на Волині становить 2,2% від загально кількості випадків.
«Це низький показник, це радує», – зауважила Тимощук.
Загалом станом на 31 липня на Волині зареєстрували 3783 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 2758 осіб. 84 випадки хвороби завершилися летально.
Фото ілюстративне
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Про це під час брифінгу 31 липня повідомила виконувачка обов’язків начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації Людмила Тимощук.
За словами посадовиці, із 225 людей 11 перебувають у палатах інтенсивної терапії (в реанімації).
Летальність через коронавірус на Волині становить 2,2% від загально кількості випадків.
«Це низький показник, це радує», – зауважила Тимощук.
Загалом станом на 31 липня на Волині зареєстрували 3783 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 2758 осіб. 84 випадки хвороби завершилися летально.
Фото ілюстративне
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