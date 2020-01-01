Через коронавірус у реанімації на Волині перебувають 11 пацієнтів





Про це під час брифінгу 31 липня повідомила виконувачка обов’язків начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації Людмила Тимощук.



За словами посадовиці, із 225 людей 11 перебувають у палатах інтенсивної терапії (в реанімації).



Летальність через коронавірус на Волині становить 2,2% від загально кількості випадків.



«Це низький показник, це радує», – зауважила Тимощук.



Загалом



Фото ілюстративне



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 31 липня у лікарнях Волині через коронавірус перебувають 225 людей. У частини з них – середня важкість перебігу хвороби, ще у частини – важка форма.Про це під час брифінгу 31 липня повідомила виконувачка обов’язків начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації Людмила Тимощук.За словами посадовиці, із 225 людей 11 перебувають у палатах інтенсивної терапії (в реанімації).Летальність через коронавірус на Волині становить 2,2% від загально кількості випадків.«Це низький показник, це радує», – зауважила Тимощук.Загалом станом на 31 липня на Волині зареєстрували 3783 випадки COVID-19 , які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 2758 осіб. 84 випадки хвороби завершилися летально.

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