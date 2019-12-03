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Волинь отримала майже 90 мільйонів гривень на підтримку бізнесу під час карантину

Волинь отримала майже 90 мільйонів гривень на підтримку бізнесу під час карантину
За період карантину, із березня до початку серпня цього року, роботодавці Волині отримали майже 90 мільйонів гривень фінансової підтримки від держави.

Про це під час прес-конференції 31 липня розповів директор Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк.

Зазначив, що під час карантину, коли рівень безробіття зріс у декілька разів, одним із основних завдань центрів зайнятості країни була підтримка роботодавців та допомога із часткового безробіття.

«Завдяки реалізації допомоги із часткового безробіттю нам вдалося зберегти майже 14 тисяч робочих місць. Це означає, що ці люди не були скорочені, звільнені чи не стали на облік як безробітні, вони залишилися в офіційних трудових стосунках із роботодавцем. Не виконували своїх обов’язків через карантин, але отримували заробітну плату, із якою ми допомогли роботодавцям», – каже Роман Романюк.

У Волинському обласному центрі зайнятості прийняли більш ніж 7 тисяч позитивних рішень для роботодавців. Серед цього переліку – підприємці, що мають велику кількість найманих працівників, та ті, що працюють самі на себе.

На надання допомоги із часткового безробіття подали документи 1001 роботодавець для 7 781 працівника та 6 086 ФОПів-одноосібників. Уже профінансували 86 мільйонів 321 тисячу.

Роман Романюк зазначив, що, за попередніми планами, Волинь отримає ще близько 20-ти мільйонів такої підтримки.

Серед ТОП-сфер діяльності, за якими підприємці отримували допомогу із часткового безробіття – торгівля, перукарські послуги, сфера харчування, пасажирські перевезення, виробництво меблів та швейні виробництва.

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Теги: карантин, ВОЦЗ, Роман Романюк, безробіття, робота, гроші, вакансії
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