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У лікарні на Волині жінці протезували штучний колінний суглоб. ФОТО 18+

У лікарні на Волині жінці протезували штучний колінний суглоб. ФОТО 18+
Вже вдруге за пів року лікарі-ортопеди-травматологи Ковельського МТМО виконали тотальне ендопротезування колінного суглоба.

Про це йдеться на офіційній сторінці медзакладу у Facebook.

60-річна пацієнтка протягом 10 років скаржилась на значне порушення ходи та, як наслідок, обмежену здатність пересуватись. Причина погіршення стану здоров'я жінки - деформуючий артроз обох колінних суглобів, 3 ступеня.

Бригада лікарів на чолі з завідувачем відділення травматології Ковельського МТМО виконала тотальне ендопротезування правого колінного суглоба.

Інформують, операція тривала лише 2 години. Уражений суглоб замінили на якісний та сучасний ендопротез виробництва США. За словами лікарів, уже на третій день пацієнтка змогла самостійно вільно пересуватись.

"Кожна нова операція, виконана у стінах Ковельського МТМО, - це ще одне врятоване життя та комфорт наших пацієнтів", - йдеться у дописі.

ФОТО 18+

У лікарні на Волині жінці протезували штучний колінний суглоб. ФОТО 18+
У лікарні на Волині жінці протезували штучний колінний суглоб. ФОТО 18+
У лікарні на Волині жінці протезували штучний колінний суглоб. ФОТО 18+
У лікарні на Волині жінці протезували штучний колінний суглоб. ФОТО 18+


Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Ковельське МТМО, операція
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