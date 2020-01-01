У лікарні на Волині жінці протезували штучний колінний суглоб. ФОТО 18+





Про це



60-річна пацієнтка протягом 10 років скаржилась на значне порушення ходи та, як наслідок, обмежену здатність пересуватись. Причина погіршення стану здоров'я жінки - деформуючий артроз обох колінних суглобів, 3 ступеня.



Бригада лікарів на чолі з завідувачем відділення травматології Ковельського МТМО виконала тотальне ендопротезування правого колінного суглоба.



Інформують, операція тривала лише 2 години. Уражений суглоб замінили на якісний та сучасний ендопротез виробництва США. За словами лікарів, уже на третій день пацієнтка змогла самостійно вільно пересуватись.



"Кожна нова операція, виконана у стінах Ковельського МТМО, - це ще одне врятоване життя та комфорт наших пацієнтів", - йдеться у дописі.



ФОТО 18+







Головне фото - ілюстративне.



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