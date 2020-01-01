У лікарні на Волині жінці протезували штучний колінний суглоб. ФОТО 18+
Сьогодні, 16:27
Вже вдруге за пів року лікарі-ортопеди-травматологи Ковельського МТМО виконали тотальне ендопротезування колінного суглоба.
Про це йдеться на офіційній сторінці медзакладу у Facebook.
60-річна пацієнтка протягом 10 років скаржилась на значне порушення ходи та, як наслідок, обмежену здатність пересуватись. Причина погіршення стану здоров'я жінки - деформуючий артроз обох колінних суглобів, 3 ступеня.
Бригада лікарів на чолі з завідувачем відділення травматології Ковельського МТМО виконала тотальне ендопротезування правого колінного суглоба.
Інформують, операція тривала лише 2 години. Уражений суглоб замінили на якісний та сучасний ендопротез виробництва США. За словами лікарів, уже на третій день пацієнтка змогла самостійно вільно пересуватись.
"Кожна нова операція, виконана у стінах Ковельського МТМО, - це ще одне врятоване життя та комфорт наших пацієнтів", - йдеться у дописі.
ФОТО 18+
Головне фото - ілюстративне.
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Про це йдеться на офіційній сторінці медзакладу у Facebook.
60-річна пацієнтка протягом 10 років скаржилась на значне порушення ходи та, як наслідок, обмежену здатність пересуватись. Причина погіршення стану здоров'я жінки - деформуючий артроз обох колінних суглобів, 3 ступеня.
Бригада лікарів на чолі з завідувачем відділення травматології Ковельського МТМО виконала тотальне ендопротезування правого колінного суглоба.
Інформують, операція тривала лише 2 години. Уражений суглоб замінили на якісний та сучасний ендопротез виробництва США. За словами лікарів, уже на третій день пацієнтка змогла самостійно вільно пересуватись.
"Кожна нова операція, виконана у стінах Ковельського МТМО, - це ще одне врятоване життя та комфорт наших пацієнтів", - йдеться у дописі.
ФОТО 18+
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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