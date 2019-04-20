У місті на Волині на перехресті зіткнулись вантажівка та таксі. ВІДЕО
Сьогодні, 21:19
31-го липня на перехресті у центрі міста Володимир-Волинський зіткнулись вантажівка та автомобіль служби таксі.
Відповідне відео в інстаграмі оприлюднив Типовий Володимир, пише БУГ.
Як зазначають під дописом до відео бортовий автомобіль марки “FAW”, що перевозив міні-бульдозер, не дотримався дистанції, внаслідок чого відбулось зіткнення із таксі.
Через ДТП на перехресті вулиць Данила Галицького, Устилузької та Ковельської були затори, проте через деякий час ситуація стабілізувалась, пишуть у коментарях.
На місці працювала поліція.
Відповідне відео в інстаграмі оприлюднив Типовий Володимир, пише БУГ.
Як зазначають під дописом до відео бортовий автомобіль марки “FAW”, що перевозив міні-бульдозер, не дотримався дистанції, внаслідок чого відбулось зіткнення із таксі.
Через ДТП на перехресті вулиць Данила Галицького, Устилузької та Ковельської були затори, проте через деякий час ситуація стабілізувалась, пишуть у коментарях.
На місці працювала поліція.
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ДТП на центральному перехресті міста , автомобіль марки «Фау» не дотримався дистанції
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