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У місті на Волині на перехресті зіткнулись вантажівка та таксі. ВІДЕО

У місті на Волині на перехресті зіткнулись вантажівка та таксі. ВІДЕО
31-го липня на перехресті у центрі міста Володимир-Волинський зіткнулись вантажівка та автомобіль служби таксі.

Відповідне відео в інстаграмі оприлюднив Типовий Володимир, пише БУГ.

Як зазначають під дописом до відео бортовий автомобіль марки “FAW”, що перевозив міні-бульдозер, не дотримався дистанції, внаслідок чого відбулось зіткнення із таксі.

Через ДТП на перехресті вулиць Данила Галицького, Устилузької та Ковельської були затори, проте через деякий час ситуація стабілізувалась, пишуть у коментарях.

На місці працювала поліція.

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ДТП на центральному перехресті міста , автомобіль марки «Фау» не дотримався дистанції


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Теги: Володимир-Волинський, перехрестя, вантажівка, таксі, аварія
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