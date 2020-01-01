У місті на Волині відновлюють роботу трьох дитсадків
31 липень, 22:51
У понеділок, 3 серпня, у Рожищі відновлять роботу три дитсадки – «Дзвіночок», «Сонечко» та «Струмочок».
Такий висновок зробила комісія, до складу якої залучили представників Держпродспоживслужби, відділу освіти та молоді Рожищенської РДА й Рожищенської міської ради, яка перевірила дитсадки міста. Про це інформують на сайті Рожищенської міської ради.
Під час обстеження перевірили виконання тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину.
Відтак, на час перевірки усі дитсадки міста забезпечені безконтактними термометрами, захисними масками, мийними і дезінфікуючими засобами, які закупила Рожищенська міська рада.
Комісія встановила: працівники дитячих садків №2 «Дзвіночок», №3 «Сонечко» та №4 «Струмочок» виконали усі тимчасові рекомендації щодо діяльності закладів та створили для своїх вихованців безпечні умови перебування. Тому можуть відновити роботу з понеділка 3 серпня. Тимчасово не відновлює роботу дитсадок №1 «Малятко», у якому завершують ремонт харчоблоку.
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Такий висновок зробила комісія, до складу якої залучили представників Держпродспоживслужби, відділу освіти та молоді Рожищенської РДА й Рожищенської міської ради, яка перевірила дитсадки міста. Про це інформують на сайті Рожищенської міської ради.
Під час обстеження перевірили виконання тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину.
Відтак, на час перевірки усі дитсадки міста забезпечені безконтактними термометрами, захисними масками, мийними і дезінфікуючими засобами, які закупила Рожищенська міська рада.
Комісія встановила: працівники дитячих садків №2 «Дзвіночок», №3 «Сонечко» та №4 «Струмочок» виконали усі тимчасові рекомендації щодо діяльності закладів та створили для своїх вихованців безпечні умови перебування. Тому можуть відновити роботу з понеділка 3 серпня. Тимчасово не відновлює роботу дитсадок №1 «Малятко», у якому завершують ремонт харчоблоку.
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