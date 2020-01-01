У місті на Волині відновлюють роботу трьох дитсадків





Такий висновок зробила комісія, до складу якої залучили представників Держпродспоживслужби, відділу освіти та молоді Рожищенської РДА й Рожищенської міської ради, яка перевірила дитсадки міста. Про це інформують на сайті



Під час обстеження перевірили виконання тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину.



Відтак, на час перевірки усі дитсадки міста забезпечені безконтактними термометрами, захисними масками, мийними і дезінфікуючими засобами, які закупила Рожищенська міська рада.



Комісія встановила: працівники дитячих садків №2 «Дзвіночок», №3 «Сонечко» та №4 «Струмочок» виконали усі тимчасові рекомендації щодо діяльності закладів та створили для своїх вихованців безпечні умови перебування. Тому можуть відновити роботу з понеділка 3 серпня. Тимчасово не відновлює роботу дитсадок №1 «Малятко», у якому завершують ремонт харчоблоку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У понеділок, 3 серпня, у Рожищі відновлять роботу три дитсадки – «Дзвіночок», «Сонечко» та «Струмочок».Такий висновок зробила комісія, до складу якої залучили представників Держпродспоживслужби, відділу освіти та молоді Рожищенської РДА й Рожищенської міської ради, яка перевірила дитсадки міста. Про це інформують на сайті Рожищенської міської ради Під час обстеження перевірили виконання тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину.Відтак, на час перевірки усі дитсадки міста забезпечені безконтактними термометрами, захисними масками, мийними і дезінфікуючими засобами, які закупила Рожищенська міська рада.Комісія встановила: працівники дитячих садків №2 «Дзвіночок», №3 «Сонечко» та №4 «Струмочок» виконали усі тимчасові рекомендації щодо діяльності закладів та створили для своїх вихованців безпечні умови перебування. Тому можуть відновити роботу з понеділка 3 серпня. Тимчасово не відновлює роботу дитсадок №1 «Малятко», у якому завершують ремонт харчоблоку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію