вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У районі на Волині – новий керівник поліції

У районі на Волині – новий керівник поліції
Голова Ківерцівської РДА Алла Гонтар представила нового керівника районного відділу поліції. Очолив Ківерцівський районний відділ поліції Олег Петрович Бончак.

Про це йдеться на сайті Ківерцівської РДА.

Алла Гонтар побажала новопризначеному керівнику успіхів у роботі, ефективної подальшої співпраці з громадськістю, органами влади, колегами.

В свою чергу Олег Петрович зазначив: «Сьогодні перед поліцією стоять серйозні завдання і виклики. Я до них готовий і сподіваюся, разом із вами досягнемо гідних результатів роботи».

Довідка:

Олег Бончак, 1982 року народження, має три вищі освіти. Службу в органах внутрішніх справ розпочав у 2004 році рядовим міліціонером. Службу проходив на посадах в кадрах, в слідстві, а в 2014 році був призначений на керівну посаду в Турійському районному відділі УМВС України у Волинській області, де працював до грудня 2019 року.

До призначення у Ківерцівський район, працював на посаді дільничного офіцера сектору превенції Ковельського відділу поліції ГУНП у Волинській області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ківерцівський район, керівник поліції
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
У Луцьку дозволили роботу кінотеатрів, а богослужіння проводитимуть по-новому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Світязі стартував чемпіонат України з пляжного волейболу
Сьогодні, 15:52
Посилення карантину: у Луцьку від перевізників та підприємців вимагають дотримуватися вимог
Сьогодні, 15:08
У районі на Волині – новий керівник поліції
Сьогодні, 14:20
У Луцьку започаткували водні екскурсії на катері річкою Стир. ВІДЕО
Сьогодні, 13:38
У лікарні помер волинський патрульний
Сьогодні, 12:59
Схожі новини
Померлий від ускладнень коронавірусу чоловік з Ківерцівського району мав гіпертонічну хворобу Померлий від ускладнень коронавірусу чоловік з Ківерцівського району мав гіпертонічну хворобу
26 червень, 13:15
У Ківерцівському районі подружжя створило равликову ферму. ВІДЕО У Ківерцівському районі подружжя створило равликову ферму. ВІДЕО
23 червень, 15:45
На Волині – смертельна аварія: легковик злетів у кювет На Волині – смертельна аварія: легковик злетів у кювет
16 червень, 11:47
У районі на Волині благодійники забезпечують їжею працівників карантинних постів. ВІДЕО У районі на Волині благодійники забезпечують їжею працівників карантинних постів. ВІДЕО
15 червень, 20:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Світязі стартував чемпіонат України з пляжного волейболу
Сьогодні, 15:52
 0
Посилення карантину: у Луцьку від перевізників та підприємців вимагають дотримуватися вимог
Сьогодні, 15:08
 0
У районі на Волині – новий керівник поліції
Сьогодні, 14:20
 0
У Луцьку започаткували водні екскурсії на катері річкою Стир. ВІДЕО
Сьогодні, 13:38
 0
У лікарні помер волинський патрульний
Сьогодні, 12:59
 0
Медіа
відео
1/8