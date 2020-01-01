У районі на Волині – новий керівник поліції
Сьогодні, 14:20
Голова Ківерцівської РДА Алла Гонтар представила нового керівника районного відділу поліції. Очолив Ківерцівський районний відділ поліції Олег Петрович Бончак.
Про це йдеться на сайті Ківерцівської РДА.
Алла Гонтар побажала новопризначеному керівнику успіхів у роботі, ефективної подальшої співпраці з громадськістю, органами влади, колегами.
В свою чергу Олег Петрович зазначив: «Сьогодні перед поліцією стоять серйозні завдання і виклики. Я до них готовий і сподіваюся, разом із вами досягнемо гідних результатів роботи».
Довідка:
Олег Бончак, 1982 року народження, має три вищі освіти. Службу в органах внутрішніх справ розпочав у 2004 році рядовим міліціонером. Службу проходив на посадах в кадрах, в слідстві, а в 2014 році був призначений на керівну посаду в Турійському районному відділі УМВС України у Волинській області, де працював до грудня 2019 року.
До призначення у Ківерцівський район, працював на посаді дільничного офіцера сектору превенції Ковельського відділу поліції ГУНП у Волинській області.
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Про це йдеться на сайті Ківерцівської РДА.
Алла Гонтар побажала новопризначеному керівнику успіхів у роботі, ефективної подальшої співпраці з громадськістю, органами влади, колегами.
В свою чергу Олег Петрович зазначив: «Сьогодні перед поліцією стоять серйозні завдання і виклики. Я до них готовий і сподіваюся, разом із вами досягнемо гідних результатів роботи».
Довідка:
Олег Бончак, 1982 року народження, має три вищі освіти. Службу в органах внутрішніх справ розпочав у 2004 році рядовим міліціонером. Службу проходив на посадах в кадрах, в слідстві, а в 2014 році був призначений на керівну посаду в Турійському районному відділі УМВС України у Волинській області, де працював до грудня 2019 року.
До призначення у Ківерцівський район, працював на посаді дільничного офіцера сектору превенції Ковельського відділу поліції ГУНП у Волинській області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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