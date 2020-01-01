У районі на Волині – новий керівник поліції

Алла Гонтар представила нового керівника районного відділу поліції. Очолив Ківерцівський районний відділ поліції Олег Петрович Бончак.



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Алла Гонтар побажала новопризначеному керівнику успіхів у роботі, ефективної подальшої співпраці з громадськістю, органами влади, колегами.



В свою чергу Олег Петрович зазначив: «Сьогодні перед поліцією стоять серйозні завдання і виклики. Я до них готовий і сподіваюся, разом із вами досягнемо гідних результатів роботи».



Довідка:



Олег Бончак, 1982 року народження, має три вищі освіти. Службу в органах внутрішніх справ розпочав у 2004 році рядовим міліціонером. Службу проходив на посадах в кадрах, в слідстві, а в 2014 році був призначений на керівну посаду в Турійському районному відділі УМВС України у Волинській області, де працював до грудня 2019 року.



До призначення у Ківерцівський район, працював на посаді дільничного офіцера сектору превенції Ковельського відділу поліції ГУНП у Волинській області.

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