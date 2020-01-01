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У Луцьку 3 серпня запрацював не весь громадський транспорт

У Луцьку 3 серпня запрацював не весь громадський транспорт
У Луцьку зранку, 3 серпня, запрацював не весь громадський транспорт.

Водії зізнаються, що ситуація з "червоною" карантинною зоною в місті змусила до такого кроку, адже правоохоронці грозяться штрафами за порушення обмежень.


Нагадаємо, в уряді затвердили розподіл України на зелену, жовту, помаранчеву й червону карантинні зони залежно від епідемічної ситуації. Луцьк віднесли до червоної зони.

Втім Луцька міська рада заявила, що не буде приймати жодних рішень щодо зупинки транспорту або закриття будь-яких закладів.

У неділю, 2 серпня, поліція попереджала перевізників, аби ті не виходили на рейс з 3 серпня, інакше на них будуть складати протоколи. Така ж ситуація відбувалась з усіма іншими закладами, які не можуть працювати у «червоній» зоні. Кожен заклад отримав під розписку попередження про заборону працювати починаючи з 3 серпня.

Більше 70 підприємців та підприємств виступили проти обмежень та можливих штрафів.

Станом на ранок, 3 серпня, у місті вийшли на маршрути тролейбуси. Щоправда, переповнені "рогаті" не забирали пасажирів із зупинок.

Курсують Луцьком деякі приміські маршрутки. Натомість міські автобуси виїхали не всі, а лише частина, зокрема №31, №26, №32, №28. Водії зізнаються, що побоюються штрафів за порушення карантинних обмежень.

У мерії з пообіцяли прокоментувати ситуацію з транспортом згодом, адже станом на 9:00 тривала зустріч із перевізниками.

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Теги: карантин, Луцьк, транспорт
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Стоп геноцид! Степанова - за грати!
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Підкажіть хто знає можливо про графік міжміських рейсів, конкретно Луцьк - Рожище
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