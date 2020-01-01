У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 12:23
У Луцьку вирішили не посилювати карантинні протиепідемічні заходи у зв’язку з тим, що місто потрапило у так звану «червону» зону згідно з рішенням комісії ТЕБ та НС.
Це питання розглянули сьогодні, 3 серпня, під час сесії міської ради.
Так, в обласному центрі Волині вирішили не зупиняти нормальну життєдіяльність міста і не посилювати карантинні обмеження, передбачені правилами «червоної» зони.
Заступник начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Анатолій Свірський переконаний, що цифри кількості захворюваності в Луцьку – не катастрофічні і місто не повинно бути у «червоній» зоні, а рішення комісії ТЕБ та НС не відповідає реальній ситуації.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 станом на 3 серпня.
Також у Луцьку писатимуть лист до державної комісії ТЕБ та НС щодо незаконності її рішення та порушення норм Конституції.
Нагадаємо, 31 липня в уряді затвердили розподіл України на зелену, жовту, помаранчеву й червону карантинні зони залежно від епідемічної ситуації. На Волині до червоної зони, де ситуація із поширенням коронавірусної інфекції є найгірша, віднесли місто Луцьк. До помаранчевої зони увійшли Луцький і Любешівський райони. Жовта зона - місто Нововолинськ, а також Горохівський, Ківерцівський, Локачинський, Маневицький і Турійський райони. Невказані райони та міста області увійшли до зеленої карантинної зони, тобто на цих територіях епідситуація є найкраща.
Депутати Луцької міської ради вирішили не підпорядковуватися рішенню комісії з надзвичайних ситуацій та запевнили, що підтримуватимуть мешканців обласного центру і не посилюватимуть карантинних обмежень. Зі слів радника міського голови Ігоря Поліщука, у разі дотримання правил так званої червоної» зони, тисячі лучан опиняться у катастрофічній ситуації.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Зранку 3 серпня у Луцьку запрацював не весь громадський транспорт.
Також депутати писатимуть звернення президенту України щодо скасування рішення комісії ТЕБ та НС, згідно з яким Луцьк віднесли у «червону» зону, яке вони називають безпідставним.
«Встановлювати карантинні обмеження повинні ті, хто розбирається в ситуації і знає її на місці - органи місцевого самоврядування, а не державні комісії», – каже радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Це питання розглянули сьогодні, 3 серпня, під час сесії міської ради.
Так, в обласному центрі Волині вирішили не зупиняти нормальну життєдіяльність міста і не посилювати карантинні обмеження, передбачені правилами «червоної» зони.
Заступник начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Анатолій Свірський переконаний, що цифри кількості захворюваності в Луцьку – не катастрофічні і місто не повинно бути у «червоній» зоні, а рішення комісії ТЕБ та НС не відповідає реальній ситуації.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 станом на 3 серпня.
Також у Луцьку писатимуть лист до державної комісії ТЕБ та НС щодо незаконності її рішення та порушення норм Конституції.
Нагадаємо, 31 липня в уряді затвердили розподіл України на зелену, жовту, помаранчеву й червону карантинні зони залежно від епідемічної ситуації. На Волині до червоної зони, де ситуація із поширенням коронавірусної інфекції є найгірша, віднесли місто Луцьк. До помаранчевої зони увійшли Луцький і Любешівський райони. Жовта зона - місто Нововолинськ, а також Горохівський, Ківерцівський, Локачинський, Маневицький і Турійський райони. Невказані райони та міста області увійшли до зеленої карантинної зони, тобто на цих територіях епідситуація є найкраща.
Депутати Луцької міської ради вирішили не підпорядковуватися рішенню комісії з надзвичайних ситуацій та запевнили, що підтримуватимуть мешканців обласного центру і не посилюватимуть карантинних обмежень. Зі слів радника міського голови Ігоря Поліщука, у разі дотримання правил так званої червоної» зони, тисячі лучан опиняться у катастрофічній ситуації.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Зранку 3 серпня у Луцьку запрацював не весь громадський транспорт.
Також депутати писатимуть звернення президенту України щодо скасування рішення комісії ТЕБ та НС, згідно з яким Луцьк віднесли у «червону» зону, яке вони називають безпідставним.
«Встановлювати карантинні обмеження повинні ті, хто розбирається в ситуації і знає її на місці - органи місцевого самоврядування, а не державні комісії», – каже радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 станом на 3 серпня
Сьогодні, 10:02
У Луцьку 3 серпня запрацював не весь громадський транспорт
Сьогодні, 09:21
Коментарі 1
Чому до? Вже можна, бо закон вже порушено
Останні новини
На Волині злодій обікрав будинок, поки господар був за кордоном
Сьогодні, 12:38
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 12:23
Молодій жінці з Волині, яка виховує двох неповнолітніх дітей, потрібні кошти на лікування
Сьогодні, 11:51