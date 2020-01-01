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У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО

У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
У Луцьку вирішили не посилювати карантинні протиепідемічні заходи у зв’язку з тим, що місто потрапило у так звану «червону» зону згідно з рішенням комісії ТЕБ та НС.

Це питання розглянули сьогодні, 3 серпня, під час сесії міської ради.

Так, в обласному центрі Волині вирішили не зупиняти нормальну життєдіяльність міста і не посилювати карантинні обмеження, передбачені правилами «червоної» зони.

Заступник начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Анатолій Свірський переконаний, що цифри кількості захворюваності в Луцьку – не катастрофічні і місто не повинно бути у «червоній» зоні, а рішення комісії ТЕБ та НС не відповідає реальній ситуації.

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Також у Луцьку писатимуть лист до державної комісії ТЕБ та НС щодо незаконності її рішення та порушення норм Конституції.

Нагадаємо, 31 липня в уряді затвердили розподіл України на зелену, жовту, помаранчеву й червону карантинні зони залежно від епідемічної ситуації. На Волині до червоної зони, де ситуація із поширенням коронавірусної інфекції є найгірша, віднесли місто Луцьк. До помаранчевої зони увійшли Луцький і Любешівський райони. Жовта зона - місто Нововолинськ, а також Горохівський, Ківерцівський, Локачинський, Маневицький і Турійський райони. Невказані райони та міста області увійшли до зеленої карантинної зони, тобто на цих територіях епідситуація є найкраща.

Депутати Луцької міської ради вирішили не підпорядковуватися рішенню комісії з надзвичайних ситуацій та запевнили, що підтримуватимуть мешканців обласного центру і не посилюватимуть карантинних обмежень. Зі слів радника міського голови Ігоря Поліщука, у разі дотримання правил так званої червоної» зони, тисячі лучан опиняться у катастрофічній ситуації.

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Також депутати писатимуть звернення президенту України щодо скасування рішення комісії ТЕБ та НС, згідно з яким Луцьк віднесли у «червону» зону, яке вони називають безпідставним.

«Встановлювати карантинні обмеження повинні ті, хто розбирається в ситуації і знає її на місці - органи місцевого самоврядування, а не державні комісії», – каже радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.

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Теги: Луцьк, карантин, рішення
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