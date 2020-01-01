У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО

У Луцьку вирішили не посилювати карантинні протиепідемічні заходи у зв’язку з тим, що місто потрапило у так звану «червону» зону згідно з рішенням комісії ТЕБ та НС.Це питання розглянули сьогодні, 3 серпня, під час сесії міської ради.Так, в обласному центрі Волині вирішили не зупиняти нормальну життєдіяльність міста і не посилювати карантинні обмеження, передбачені правилами «червоної» зони.Заступник начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населенняпереконаний, що цифри кількості захворюваності в Луцьку – не катастрофічні і місто не повинно бути у «червоній» зоні, а рішення комісії ТЕБ та НС не відповідає реальній ситуації.Також у Луцьку писатимуть лист до державної комісії ТЕБ та НС щодо незаконності її рішення та порушення норм Конституції.Нагадаємо, 31 липня в уряді затвердили розподіл УкраїниНа Волині до червоної зони, де ситуація із поширенням коронавірусної інфекції є найгірша, віднесли місто Луцьк. До помаранчевої зони увійшли Луцький і Любешівський райони. Жовта зона - місто Нововолинськ, а також Горохівський, Ківерцівський, Локачинський, Маневицький і Турійський райони. Невказані райони та міста області увійшли до зеленої карантинної зони, тобто на цих територіях епідситуація є найкраща.Депутати Луцької міської ради вирішили не підпорядковуватися рішенню комісії з надзвичайних ситуацій та запевнили, що підтримуватимуть мешканців обласного центру і не посилюватимуть карантинних обмежень. Зі слів радника міського голови, у разі дотримання правил так званої червоної» зони, тисячі лучан опиняться у катастрофічній ситуації.Також депутати писатимуть звернення президенту України щодо скасування рішення комісії ТЕБ та НС, згідно з яким Луцьк віднесли у «червону» зону, яке вони називають безпідставним.«Встановлювати карантинні обмеження повинні ті, хто розбирається в ситуації і знає її на місці - органи місцевого самоврядування, а не державні комісії», – каже радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.