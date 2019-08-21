У Луцьку в серпні пройдуть змагання з легкої атлетики

У Луцьку відбудуться національні змагання з легкої атлетикиДозвіл на проведення змагань у місті надали депутати Луцької міської ради під час позачергової сесії, - йдеться на сайті Луцькради.Так, у 2020 році в Луцьку заплановане проведення низки змагань національного рівня, а саме:- 12-13.08.2020 – чемпіонат України серед юніорів;- 15-16.08.2020 – командний чемпіонат України серед дорослих та молоді. Командний чемпіонат України з легкоатлетичних багатоборств серед дорослих та молоді. Чемпіонат України з бігу на 10 000 м серед клубів;- 28-27.08.2020 – чемпіонат України серед юнаків 2003 р.н. та молодші;- 28-30.08.2020 – чемпіонат України серед дорослих та молоді. Чемпіонат України з легкоатлетичних багатоборств серед дорослих та молоді.Рішенням міської ради організаційному комітету під час проведення змагань доручили забезпечити дотримання всіх вимог Міністерства охорони здоров’я щодо організації та проведення спортивних заходів, а саме: відсутність глядачів; перебування учасників у закритих приміщеннях з розрахунку 1 особа на 10 кв.м; забезпечення дотримання соціальної дистанції між учасниками; забезпечення всіх учасників змагань індивідуальними засобами захисту та всіх локацій – засобами дезінфекції.