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У Луцьку в серпні пройдуть змагання з легкої атлетики

У Луцьку в серпні пройдуть змагання з легкої атлетики
У Луцьку відбудуться національні змагання з легкої атлетики

Дозвіл на проведення змагань у місті надали депутати Луцької міської ради під час позачергової сесії, - йдеться на сайті Луцькради.

Так, у 2020 році в Луцьку заплановане проведення низки змагань національного рівня, а саме:

- 12-13.08.2020 – чемпіонат України серед юніорів;

- 15-16.08.2020 – командний чемпіонат України серед дорослих та молоді. Командний чемпіонат України з легкоатлетичних багатоборств серед дорослих та молоді. Чемпіонат України з бігу на 10 000 м серед клубів;

- 28-27.08.2020 – чемпіонат України серед юнаків 2003 р.н. та молодші;

- 28-30.08.2020 – чемпіонат України серед дорослих та молоді. Чемпіонат України з легкоатлетичних багатоборств серед дорослих та молоді.

Рішенням міської ради організаційному комітету під час проведення змагань доручили забезпечити дотримання всіх вимог Міністерства охорони здоров’я щодо організації та проведення спортивних заходів, а саме: відсутність глядачів; перебування учасників у закритих приміщеннях з розрахунку 1 особа на 10 кв.м; забезпечення дотримання соціальної дистанції між учасниками; забезпечення всіх учасників змагань індивідуальними засобами захисту та всіх локацій – засобами дезінфекції.


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Теги: змагання, легка атлетика
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