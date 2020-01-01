Жнива-2020: на Волині – один із найкращих показників врожайності

Станом на 30 липня українські сільгоспвиробники вже зібрали близько 27 млн. тонн зернових і зернобобових культур з площі 7,2 мільйона гектара (48% до прогнозу).Загалом аграрії зібрали 28,8 млн тонн зернових, зернобобових культур та ріпаку (+ 7,4 млн тонн за тиждень) з площі 8,1 млн га. Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.У розрізі культур за звітній період намолотили:- пшениці – 18,3 млн тонн з площі 4,8 млн га (72%);- ячменю – 6,9 млн тонн з площі 1,9 млн га (82%);- гороху – 448 тис. тонн з площі 197 тис. га (85%);Крім того, ріпаку аграрії зібрали 1,8 млн тонн з площі 845 тис. га (75%).Волинські аграраії зібрали 458,7 тисяч тонн зерна з площі 130,8 тис.гектарів. До слова, ці показники є одними з найвищих в Західній Україні.Щодо урожайності, то Волинь теж серед лідерів у загальноукраїнських рейтингах. Показник урожайності на Волині - 57,2 центнери з гектара. Вищий показник тільки у аграріїв сусідньої Львівщини - 57,5 ц/га.