Жнива-2020: на Волині – один із найкращих показників врожайності
Сьогодні, 07:34
Станом на 30 липня українські сільгоспвиробники вже зібрали близько 27 млн. тонн зернових і зернобобових культур з площі 7,2 мільйона гектара (48% до прогнозу).
Загалом аграрії зібрали 28,8 млн тонн зернових, зернобобових культур та ріпаку (+ 7,4 млн тонн за тиждень) з площі 8,1 млн га. Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.
У розрізі культур за звітній період намолотили:
- пшениці – 18,3 млн тонн з площі 4,8 млн га (72%);
- ячменю – 6,9 млн тонн з площі 1,9 млн га (82%);
- гороху – 448 тис. тонн з площі 197 тис. га (85%);
Крім того, ріпаку аграрії зібрали 1,8 млн тонн з площі 845 тис. га (75%).
Волинські аграраії зібрали 458,7 тисяч тонн зерна з площі 130,8 тис.гектарів. До слова, ці показники є одними з найвищих в Західній Україні.
Щодо урожайності, то Волинь теж серед лідерів у загальноукраїнських рейтингах. Показник урожайності на Волині - 57,2 центнери з гектара. Вищий показник тільки у аграріїв сусідньої Львівщини - 57,5 ц/га.
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Загалом аграрії зібрали 28,8 млн тонн зернових, зернобобових культур та ріпаку (+ 7,4 млн тонн за тиждень) з площі 8,1 млн га. Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.
У розрізі культур за звітній період намолотили:
- пшениці – 18,3 млн тонн з площі 4,8 млн га (72%);
- ячменю – 6,9 млн тонн з площі 1,9 млн га (82%);
- гороху – 448 тис. тонн з площі 197 тис. га (85%);
Крім того, ріпаку аграрії зібрали 1,8 млн тонн з площі 845 тис. га (75%).
Волинські аграраії зібрали 458,7 тисяч тонн зерна з площі 130,8 тис.гектарів. До слова, ці показники є одними з найвищих в Західній Україні.
Щодо урожайності, то Волинь теж серед лідерів у загальноукраїнських рейтингах. Показник урожайності на Волині - 57,2 центнери з гектара. Вищий показник тільки у аграріїв сусідньої Львівщини - 57,5 ц/га.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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