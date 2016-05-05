Не відкидаю можливості балотуватися до Луцької міськради, – бізнесмен Віктор Лінніков

Олександр Бляшук, Віктор Лінніков та Ірина Горавська

Неймовірна атмосфера стадіону «Old Trafford»

Зустріч фанів з Девідом Бекхемом

Волинська команда НСЖУ на турнірі в Литві у 2018 році

З бронзовим кубком на міжнародному турнірі в Білорусі

Про сімейний медичний бізнес, родинні традиції, здійснення дитячої мрії та методи виховання сина – в інтерв’ю із співзасновником ТзОВ «Обрій-Медтехніка»Сімейний бізнес започаткували разом із батьком ще у далекому 2003 році. Розпочали з представництва виробів вимірювання тиску. І постійно розширювали асортимент товарів. Зараз займаємося постачанням і ремонтом техніки у медичних закладах Волинської області.Наша компанія відвідує міжнародні та українські виставки і семінари, наприклад, у Дубай та Дюссельдорфі. Залучаємо нових бізнес-партнерів і переймаємо досвід іноземних колег. Ця галузь постійно розвивається і змінюється, тому треба бути в тренді.Разом з компанією професійно та кількісно росте і наш колектив. Звичайно в силу різних обставин від часу створення він змінювався. Ми дуже вдячні людям, з якими починали працювати і людям, з якими зараз працюємо. Як сказано у відомій приказці: кадри вирішують все. Попри труднощі, які нам підкидає життя, ми намагаємося створити умови для гідної праці.Ми цінуємо кожну людину, яка з нами працює. А найдосвідечніші наші колеги — це справжній фундамент нашої компанії, бо досвід - безцінний.Звичайно, стало важче працювати, але ми продовжуємо роботу і допомагаємо медичним закладам у вирішенні проблем, пов'язаних з коронавірусом і карантином.Так, ми з Олександром придбали на підприємстві «Modern-Expo-Group» унікальні пристрої - дві автоматичні станції дезінфекції рук «Saner». Розуміємо, що в час коронавірусу медикам потрібна допомога, а особливо в таких закладах, як перинатальний центр, де народжується життя. Тому, як представники соціально відповідального бізнесу, ми не змогли залишитись осторонь прохання генерального директора перинатального центру Ірини Горавської.Якщо говорити загалом про благодійність, то завжди був прихильником думки «робити добрі справи без розголосу». Допомога людям – це не привід для вихваляння.Так, нашому шлюбу усього 4 роки. В нас підростає надзвичайний син Давид, якому виповнилося 3 роки. Ми звичайна українська родина, яка сповідує сімейні цінності, виховує сина хорошою людиною. Дружина за професією дизайнер інтер’єрів і кілька років тому ми заснували «PLAFON studio». Але народження сина внесло корективи в улюблену справу Аліни, і як хорошій мамі, їй довелося на певний час припинити професійну діяльність, а спрямувати всі сили на виховання Давида.Майже весь вільний від роботи час присвячую відпочинку з сім'єю — мандруємо Україною, катаємося на велосипедах, вибираємося на природу, граємо з сином у футбол та інше.Та особливо ніяк. Ми з дружиною не перебували разом, як то кажуть, 24 на 7, бо я продовжував займатися бізнесом. Хоча помічав, що Аліні з Давидом важкувато перебувати без частих прогулянок. Вони в мене активні та комунікабельні, люблять живе спілкування із друзями, заняття спортом.Ми народили сина у вже свідомому віці. Коли точно розуміли, яким хочемо бачити свою дитину. Інколи мені здається, що я застосовую досить суворі методи виховання. Але це лише для того, аби виростити нормальну, совісну людину, з гарними навичками, яка не проводить безглуздо свій час, а спрямовує вже з малого віку сили на досягнення цілей.На жаль, через коронавірус в нашому житті стало менше спорту. До карантину наша сім'я приділяла йому багато уваги, тим паче, я багато років займався у тренажерному залі та грав у міні-футбол.Нападником. Це для мене ближче, зважаючи на активну життєву позицію, лідерські якості і водночас прагнення до командного вирішення питань. Тому й створив в 2007 році футбольний клуб «Зміна Луцьк». Ми приймали участь у Вищій лізі міні-футболу, в чемпіонатах Волинської області та чемпіонаті Луцька. Найвищим досягненням було срібне призерство в чемпіонаті Луцька з міні-футболу.Навіть найбільша дитяча мрія була пов’язана із футболом – вже багато років я вболіваю за англійський футбольний клуб «Манчестер Юнайтед». І коли в 2019 році зумів потрапити на благодійний матч, який відбувся на стадіоні «Old Trafford», між легендами «МЮ» та мюнхенської «Баварії», був надзвичайно щасливий! Здійснилась моя дитяча мрія – побачити вживу своїх футбольних кумирів!На згадку про легендарний матч привіз футболку із автографом Раймонда ван дер Ґау (ексворотар «Манчестер Юнайтед», - ред.), а на кепці залишив автограф мій кумир — форвард Дуайт Йорк!Футбол був і залишається моїм головним спортивним захопленням. Регулярно граю з друзями в Луцьку, беру участь в турнірах. Останніми роками в складі волинської команди Національної спілки журналістів їжджу на великий міжнародний турнір у Литву. Минулого року турнір відбувався в п'ятнадцятий раз і наша команда зайняла третє бронзове місце.Я живу в мікрорайоні вулиці Львівської з 1992 року. Тут минуло моє дитинство, тут я ходив до рідної школи №2. Тому знаю усі проблеми зсередини. І вони мені болять. Деякі питання влада вирішила, але більшість з них залишаються актуальними. Наприклад, сьогодні ми працюємо із місцевими активістами над тим, як поліпшити стан доріг у приватному секторі, освітлення тощо. Проблем багато і їх потрібно поступово вирішувати.Тому можливості балотуватися в міськраду не відкидаю, але за двох умов: підтримка громади та сильна команда. Давай будемо реалістами. Депутатський мандат не означає, що завтра в мерії будуть виконувати всі твої вказівки і виділяти гроші на всі твої об'єкти. Без серйозної підтримки цього не станеться.Але якщо з одного боку будуть мешканці округу, а з іншого — депутати-однодумці, то й робота буде набагато ефективнішою.