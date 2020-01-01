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У громаді на Волині люди хочуть розвивати екотуризм

У громаді на Волині люди хочуть розвивати екотуризм
У селах Заставне та Біличі Іваничівського району Волині відбулися громадські слухання щодо будівництва птахофабрики. В ході обговорення більшість селян висловили свою позицію проти будівництва підприємства на території старостинського округу.

У коментарі виданню «ВолиньUA» голова Литовезької ОТГ Іван Іванчук розповів, що в громаді хочуть розвивати екологічний туризм, а будівництво птахофабрики може завадити реалізації таких намірів.

Близько півтори тисячі гектарів землі, яка входить до старостинського округу, мешканці громади вже запланували передати під природній фонд для розвитку екотуризму.

«Метою таких дій є розвиток аграрного туристичного комплексу, і на сьогодні в громаді є приміщення та всі необхідні напрацювання під цей проєкт, який даватиме гарантовані прибутки громаді і її людям, які на цих землях господарюють», - розповідає голова Литовежської ОТГ.

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Теги: екотуризм, птахофабрика, Литовезька ОТГ
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