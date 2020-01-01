У громаді на Волині люди хочуть розвивати екотуризм





У коментарі виданню Іван Іванчук розповів, що в громаді хочуть розвивати екологічний туризм, а будівництво птахофабрики може завадити реалізації таких намірів.



Близько півтори тисячі гектарів землі, яка входить до старостинського округу, мешканці громади вже запланували передати під природній фонд для розвитку екотуризму.



«Метою таких дій є розвиток аграрного туристичного комплексу, і на сьогодні в громаді є приміщення та всі необхідні напрацювання під цей проєкт, який даватиме гарантовані прибутки громаді і її людям, які на цих землях господарюють», - розповідає голова Литовежської ОТГ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селах Заставне та Біличі Іваничівського району Волині відбулися громадські слухання щодо будівництва птахофабрики. В ході обговорення більшість селян висловили свою позицію проти будівництва підприємства на території старостинського округу.У коментарі виданню «ВолиньUA» голова Литовезької ОТГрозповів, що в громаді хочуть розвивати екологічний туризм, а будівництво птахофабрики може завадити реалізації таких намірів.Близько півтори тисячі гектарів землі, яка входить до старостинського округу, мешканці громади вже запланували передати під природній фонд для розвитку екотуризму.«Метою таких дій є розвиток аграрного туристичного комплексу, і на сьогодні в громаді є приміщення та всі необхідні напрацювання під цей проєкт, який даватиме гарантовані прибутки громаді і її людям, які на цих землях господарюють», - розповідає голова Литовежської ОТГ.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію