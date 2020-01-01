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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Знову антирекорд: в Україні – 1453 випадки коронавірусу за добу, з них на Волині – 54

Знову антирекорд: в Україні – 1453 випадки коронавірусу за добу, з них на Волині – 54
В Україні станом на 7 серпня зафіксували 78 261 випадок COVID-19, з них за добу – 1453. А на Волині за добу виявили коронавірус у 54 осіб.

Про це повідомили в пресслужбі РНБО.

Упродовж доби зафіксували 33 нових летальних випадки. Одужав 531 пацієнт.

Загалом в Україні зареєстрували 1852 смерті від COVID-19. Одужали – 43 055. Зараз хворіють – 33 354.

Статистика по регіонах:

м. Київ — 9178 (+186)
Вінницька область — 2932 (+34)
Волинська область — 4162 (+54)
Дніпропетровська область — 1508 (+16)
Донецька область — 945 (+4)
Житомирська область — 2064 (+28)
Закарпатська область — 5615 (+76)
Запорізька область — 895 (+5)
Івано-Франківська область — 5426 (+131)
Кіровоградська область — 714 (+1)
Київська область — 4058 (+78)
Львівська область — 10572 (+152)
Луганська область — 146 (+11)
Миколаївська область — 682 (+16)
Одеська область — 3904 (+156)
Полтавська область — 489 (+12)
Рівненська область — 6638 (+100)
Сумська область — 636 (+42)
Тернопільська область — 3212 (+35)
Харківська область — 4527 (+146)
Херсонська область — 255 (+13)
Хмельницька область — 1286 (+29)
Чернівецька область — 6477 (+94)
Черкаська область — 975 (+6)
Чернігівська область — 965 (+28)

Найбільшу кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрували у Львівській (297,4), Закарпатській (244,1) та Івано-Франківській (240,8) областях.

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Теги: коронавірус, області, Волинь, ситуація
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