Знову антирекорд: в Україні – 1453 випадки коронавірусу за добу, з них на Волині – 54





Про це повідомили в пресслужбі РНБО.



Упродовж доби зафіксували 33 нових летальних випадки. Одужав 531 пацієнт.



Загалом в Україні зареєстрували 1852 смерті від COVID-19. Одужали – 43 055. Зараз хворіють – 33 354.



Статистика по регіонах:



м. Київ — 9178 (+186)

Вінницька область — 2932 (+34)

Волинська область — 4162 (+54)

Дніпропетровська область — 1508 (+16)

Донецька область — 945 (+4)

Житомирська область — 2064 (+28)

Закарпатська область — 5615 (+76)

Запорізька область — 895 (+5)

Івано-Франківська область — 5426 (+131)

Кіровоградська область — 714 (+1)

Київська область — 4058 (+78)

Львівська область — 10572 (+152)

Луганська область — 146 (+11)

Миколаївська область — 682 (+16)

Одеська область — 3904 (+156)

Полтавська область — 489 (+12)

Рівненська область — 6638 (+100)

Сумська область — 636 (+42)

Тернопільська область — 3212 (+35)

Харківська область — 4527 (+146)

Херсонська область — 255 (+13)

Хмельницька область — 1286 (+29)

Чернівецька область — 6477 (+94)

Черкаська область — 975 (+6)

Чернігівська область — 965 (+28)



Найбільшу кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрували у Львівській (297,4), Закарпатській (244,1) та Івано-Франківській (240,8) областях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні станом на 7 серпня зафіксували 78 261 випадок COVID-19, з них за добу – 1453. А на Волині за добу виявили коронавірус у 54 осіб.Про це повідомили в пресслужбі РНБО.Упродовж доби зафіксували 33 нових летальних випадки. Одужав 531 пацієнт.Загалом в Україні зареєстрували 1852 смерті від COVID-19. Одужали – 43 055. Зараз хворіють – 33 354.м. Київ — 9178 (+186)Вінницька область — 2932 (+34)Волинська область — 4162 (+54)Дніпропетровська область — 1508 (+16)Донецька область — 945 (+4)Житомирська область — 2064 (+28)Закарпатська область — 5615 (+76)Запорізька область — 895 (+5)Івано-Франківська область — 5426 (+131)Кіровоградська область — 714 (+1)Київська область — 4058 (+78)Львівська область — 10572 (+152)Луганська область — 146 (+11)Миколаївська область — 682 (+16)Одеська область — 3904 (+156)Полтавська область — 489 (+12)Рівненська область — 6638 (+100)Сумська область — 636 (+42)Тернопільська область — 3212 (+35)Харківська область — 4527 (+146)Херсонська область — 255 (+13)Хмельницька область — 1286 (+29)Чернівецька область — 6477 (+94)Черкаська область — 975 (+6)Чернігівська область — 965 (+28)Найбільшу кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрували у Львівській (297,4), Закарпатській (244,1) та Івано-Франківській (240,8) областях.

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