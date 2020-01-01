Волонтери закликають привітати з днем народження дівчину з Волині, вітчим якої загинув на Донбасі

На Волині триває реалізація проєкту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.10 серпня зустріне своє шістнадцятиріччя. Дівчина є падчеркою. Його життя обірвалося 19 червня 2016 року на 32-му році життя. Біля села Новоселівка-2 Донецькій області воїн отримав тяжке поранення від підриву бойової машини на фугасній міні.20 червня 2016 р. в 66-му військовому шпиталі міста Покровськ, що на Донеччині, Герой помер від поранень.Вікторія з великою теплотою згадує про Андрія Васильовича, який прийняв і виховував її за рідну доньку, не робивши жодної різниці з молодшою сестричкою Настунею. Він був доброю, порядною людиною, цінував і шанував родину, був люблячим сином, надійним братом і вірним другом для своїх товаришів.Указом Президента України № 421/2016 від 29 вересня 2016 року, "за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі", нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).Вікторія перейшла до 11 класу. Успішність у дівчини середня. У школі їй до вподоби такі предмети як: біологія, українська мова та література, вона любить писати твори. От як вона написала про Героя нашого часу: «Мій тато Герой. Він завжди був сильним та сміливим чоловіком, який пожертвував своїм життям заради свободи нашої держави. Завдяки таким сміливим та благородним людям Україні вдасться відновити мир і, сподіваюся, це станеться найближчим часом».Вона любить декламувати вірші. З радістю бере участь у всіх шкільних концертах. Дівчина неодноразово брала участь у конкурсах присвячених творчості Лесі Українки та Тараса Шевченка, має грамоти за призові місця. А минулого року навіть отримала телефон, вигравши в конкурсі в одному з таборів у Карпатах. Крім цього Віка наразі навчається грати на укулеле. У майбутньому іменинниця бачить себе журналістом.Вікторія – дуже любить мандрувати. Поїздки для неї – це розширення світогляду та нові знайомства. За сприяння волонтерів та меценатів їй вдалось побувати і за межами України: у Болгарії, Польщі та Австрії, Німеччині, Чехії та Данії.Вікторія завжди усміхнена, комунікабельна, випромінює позитив, вона щаслива, що живе в Україні, каже, що це не просто місце, де вона народилася – це її Батьківщина, і тут найкраще. Якби стала політиком, то покращила б економіку, посприяла б відновленню сувернітету та недоторканості державних кордонів.Віка захоплюється своєю матусею, котра після непоправної трагедії не тільки знайшла у собі сили жити далі, але постійно допомагає їм із сестрою у непростий час. Вона працює у Волинському державному центрі експертизи сортів рослин. Тому підтримка від донечок їй просто необхідна: донечка доглядає за домашніми улюбленцями, прибирає в домі, готує їсти та завжди прагне підбадьорити свою матусю.Мама Інна говорить, що вдячна за будь-яку допомогу, від своїх донечок, і також за підтримку, яка в більшості надходить від волонтерів. А для доні найбільш актуальним є одяг, взуття, та обладнання для школи. А ще дівчина безмежно вдячна усім благодійникам, що допомагали та продовжують підтримувати її родину як у моральному плані, так і фінансово.Зробити сюрприз Вікторії може кожен, привітавши її з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0966833164.Інформація про вітчима дівчини є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/15/lishina.htm5168-7427-2634-6665 (Ліщина Інна Василівна, ПриватБанк)Сачковська Вікторія – 16 років (10.08.2004). Горохівський р-н. Зріст: 158; Розмір взуття: 37.