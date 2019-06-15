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У громаді на Волині обирають логотип. ФОТО

У громаді на Волині обирають логотип. ФОТО
У Зимнівській ОТГ триває голосування за найкращий логотип та гасло громади. Серед 13 конкурсантів вибрали трьох. Переможець отримає грошову винагороду.

Про це пише БУГ.

3-го серпня відбулось засідання робочої групи з організації, проведення відкритого творчого конкурсу “Розробка логотипу та слогану Зимнівської об’єднаної територіальної громади”, а також оголошення його результатів.

З 13-го липня по 2-ге серпня Центр культури та дозвілля Зимнівської сільської ради приймав заявки на участь у конкурсі. Отримали 13 конкурсних робіт, з яких комісія вибрала три найкращі і представила мешканцям для розгляду та голосування.

“Саме жителі та гості нашої гостинної громади оберуть логотип та гасло Зимнівської ОТГ. А автор стане переможцем і отримає грошову винагороду у сумі 1000 грн”, – повідомляють у громаді.

У громаді на Волині обирають логотип. ФОТО
У громаді на Волині обирають логотип. ФОТО
У громаді на Волині обирають логотип. ФОТО

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Теги: Зимнівська громада, логотип, гасло, конкурс, голосування
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