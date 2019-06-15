У громаді на Волині обирають логотип. ФОТО
Сьогодні, 01:07
У Зимнівській ОТГ триває голосування за найкращий логотип та гасло громади. Серед 13 конкурсантів вибрали трьох. Переможець отримає грошову винагороду.
Про це пише БУГ.
3-го серпня відбулось засідання робочої групи з організації, проведення відкритого творчого конкурсу “Розробка логотипу та слогану Зимнівської об’єднаної територіальної громади”, а також оголошення його результатів.
З 13-го липня по 2-ге серпня Центр культури та дозвілля Зимнівської сільської ради приймав заявки на участь у конкурсі. Отримали 13 конкурсних робіт, з яких комісія вибрала три найкращі і представила мешканцям для розгляду та голосування.
“Саме жителі та гості нашої гостинної громади оберуть логотип та гасло Зимнівської ОТГ. А автор стане переможцем і отримає грошову винагороду у сумі 1000 грн”, – повідомляють у громаді.
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Про це пише БУГ.
3-го серпня відбулось засідання робочої групи з організації, проведення відкритого творчого конкурсу “Розробка логотипу та слогану Зимнівської об’єднаної територіальної громади”, а також оголошення його результатів.
З 13-го липня по 2-ге серпня Центр культури та дозвілля Зимнівської сільської ради приймав заявки на участь у конкурсі. Отримали 13 конкурсних робіт, з яких комісія вибрала три найкращі і представила мешканцям для розгляду та голосування.
“Саме жителі та гості нашої гостинної громади оберуть логотип та гасло Зимнівської ОТГ. А автор стане переможцем і отримає грошову винагороду у сумі 1000 грн”, – повідомляють у громаді.
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