У громаді на Волині обирають логотип. ФОТО





Про це пише



3-го серпня відбулось засідання робочої групи з організації, проведення відкритого творчого конкурсу “Розробка логотипу та слогану Зимнівської об’єднаної територіальної громади”, а також оголошення його результатів.



З 13-го липня по 2-ге серпня Центр культури та дозвілля Зимнівської сільської ради приймав заявки на участь у конкурсі. Отримали 13 конкурсних робіт, з яких комісія вибрала три найкращі і представила мешканцям для розгляду та голосування.



“Саме жителі та гості нашої гостинної громади оберуть логотип та гасло Зимнівської ОТГ. А автор стане переможцем і отримає грошову винагороду у сумі 1000 грн”, – повідомляють у громаді.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Зимнівській ОТГ триває голосування за найкращий логотип та гасло громади. Серед 13 конкурсантів вибрали трьох. Переможець отримає грошову винагороду.Про це пише БУГ 3-го серпня відбулось засідання робочої групи з організації, проведення відкритого творчого конкурсу “Розробка логотипу та слогану Зимнівської об’єднаної територіальної громади”, а також оголошення його результатів.З 13-го липня по 2-ге серпня Центр культури та дозвілля Зимнівської сільської ради приймав заявки на участь у конкурсі. Отримали 13 конкурсних робіт, з яких комісія вибрала три найкращі і представила мешканцям для розгляду та голосування.“Саме жителі та гості нашої гостинної громади оберуть логотип та гасло Зимнівської ОТГ. А автор стане переможцем і отримає грошову винагороду у сумі 1000 грн”, – повідомляють у громаді.

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