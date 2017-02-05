Розповіли, як у Луцьку в період літніх канікул та карантину працюють дитячі гуртки

Петро Андрієвський.



Викладач Петро Андрієвський розповідає, що викладає малювання у Палаці учнівської молоді 44 роки. У період карантину діти у класі працюють в масках. В літній період, каже викладач, веде чотири групи по 10-ро дітей у кожній.



Більше 6 років гурток образотворчого мистецтва у ПУМі відвідує учениця гімназії №18 Вероніка Кишко. Дівчина розповідає, що під час літніх канікул разом із іншими вихованцями гуртка часто прогулюється рідним містом. Нині на картині дівчина малювала вечірній Луцьк.





Ще одна учасниця гуртка Анастасія Воропай говорить, що із малюванням планує пов’язати своє життя.



"Тут якась особлива атмосфера, нічого не відволікає, більше хочеться малювати, тому що вдома важко заставити себе. А тут сидиш і сфокусований на процесі роботи", - розповідає юна художниця.



З початком нового навчального року, 1 вересня, повноцінно свою роботу розпочнуть усі гуртки Палацу учнівської молоді, з дотриманням усіх епідеміологічних вимог МОЗ під час карантину.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Майже 40 дітей в період літніх канікул відвідують гуртки образотворчого мистецтва у луцькому Палаці учнівської молоді, - розповів Суспільному викладач малюванняВикладач Петро Андрієвський розповідає, що викладає малювання у Палаці учнівської молоді 44 роки. У період карантину діти у класі працюють в масках. В літній період, каже викладач, веде чотири групи по 10-ро дітей у кожній.Більше 6 років гурток образотворчого мистецтва у ПУМі відвідує учениця гімназії №18. Дівчина розповідає, що під час літніх канікул разом із іншими вихованцями гуртка часто прогулюється рідним містом. Нині на картині дівчина малювала вечірній Луцьк.Ще одна учасниця гурткаговорить, що із малюванням планує пов’язати своє життя."Тут якась особлива атмосфера, нічого не відволікає, більше хочеться малювати, тому що вдома важко заставити себе. А тут сидиш і сфокусований на процесі роботи", - розповідає юна художниця.З початком нового навчального року, 1 вересня, повноцінно свою роботу розпочнуть усі гуртки Палацу учнівської молоді, з дотриманням усіх епідеміологічних вимог МОЗ під час карантину.

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