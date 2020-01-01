Волинянин, який п’яним збив жінку у Луцькому районі, не сидітиме у тюрмі





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть



Так, 13 лютого у селі Охотин Луцького району обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, почав рух з лівої смуги дороги автомобілем Diahatsu Applause. Водій проявив неуважність та виїхав на узбіччя лівої сторони, де, побачивши на узбіччі дороги жінку, не вжив негайних заходів для зменшення швидкості аж до повної зупинки транспортного засобу, внаслідок чого наїхав на жінку.



В результаті ДТП потерпіла отримала травми різного ступеня важкості, зокрема важку черепно-мозкову травму у вигляді перелому основи та склепіння черепа.



Допитаний в судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину. Він цілком відшкодував потерпілій завдані збитки. У вчиненому обвинувачений щиро розкаявся та просив суд суворо його не карати.



Натомість потерпіла не мала до обвинуваченого будь-яких претензій матеріального чи морального характеру і також просила суд суворо його не карати й не позбавляти права керування транспортними засобами.



Тож суд призначив водію покарання у виді трьох років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами, змінивши його на умовне на такий же термін.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. П’яний водій, який збив жінку в селі Охотин Луцького району, відбувся умовним покаранням на три роки.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини. Так, 13 лютого у селі Охотин Луцького району обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, почав рух з лівої смуги дороги автомобілем Diahatsu Applause. Водій проявив неуважність та виїхав на узбіччя лівої сторони, де, побачивши на узбіччі дороги жінку, не вжив негайних заходів для зменшення швидкості аж до повної зупинки транспортного засобу, внаслідок чого наїхав на жінку.В результаті ДТП потерпіла отримала травми різного ступеня важкості, зокрема важку черепно-мозкову травму у вигляді перелому основи та склепіння черепа.Допитаний в судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину. Він цілком відшкодував потерпілій завдані збитки. У вчиненому обвинувачений щиро розкаявся та просив суд суворо його не карати.Натомість потерпіла не мала до обвинуваченого будь-яких претензій матеріального чи морального характеру і також просила суд суворо його не карати й не позбавляти права керування транспортними засобами.Тож суд призначив водію покарання у виді трьох років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами, змінивши його на умовне на такий же термін.

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