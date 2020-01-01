вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин, який п’яним збив жінку у Луцькому районі, не сидітиме у тюрмі

Волинянин, який п’яним збив жінку у Луцькому районі, не сидітиме у тюрмі
П’яний водій, який збив жінку в селі Охотин Луцького району, відбувся умовним покаранням на три роки.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.

Так, 13 лютого у селі Охотин Луцького району обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, почав рух з лівої смуги дороги автомобілем Diahatsu Applause. Водій проявив неуважність та виїхав на узбіччя лівої сторони, де, побачивши на узбіччі дороги жінку, не вжив негайних заходів для зменшення швидкості аж до повної зупинки транспортного засобу, внаслідок чого наїхав на жінку.

В результаті ДТП потерпіла отримала травми різного ступеня важкості, зокрема важку черепно-мозкову травму у вигляді перелому основи та склепіння черепа.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину. Він цілком відшкодував потерпілій завдані збитки. У вчиненому обвинувачений щиро розкаявся та просив суд суворо його не карати.

Натомість потерпіла не мала до обвинуваченого будь-яких претензій матеріального чи морального характеру і також просила суд суворо його не карати й не позбавляти права керування транспортними засобами.

Тож суд призначив водію покарання у виді трьох років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами, змінивши його на умовне на такий же термін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: суд, аварія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі на Волині тракторист знайшов боєприпаси в полі
Сьогодні, 10:30
У двох магазинах Луцька незаконно торгували алкоголем
Сьогодні, 10:26
Волинянин, який п’яним збив жінку у Луцькому районі, не сидітиме у тюрмі
Сьогодні, 10:05
11 серпня – яке сьогодні свято та чого не можна робити
Сьогодні, 09:52
В Україні – 1158 нових випадків коронавірусу за добу, з них на Волині – 48
Сьогодні, 09:27
Схожі новини
У крові – 3,9 проміле алкоголю: на Волині водій збив пішохода та сказав, що за кермом була дружина У крові – 3,9 проміле алкоголю: на Волині водій збив пішохода та сказав, що за кермом була дружина
02 серпень, 21:24
Через собаку на дорозі волинянин врізався у стовп Через собаку на дорозі волинянин врізався у стовп
01 серпень, 00:35
На Волині водій зніс дорожню огорожу та втік На Волині водій зніс дорожню огорожу та втік
27 липень, 22:23
У місті на Волині чоловік збив на переході трьох пішоходів У місті на Волині чоловік збив на переході трьох пішоходів
20 липень, 04:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Коронавірус і Волинь: в ОДА прокоментували «навалу» відпочивальників на Шацьких озерах
Сьогодні, 11:28
 0
У декількох волинян, які збиралися відпочити за кордоном, виявили коронавірус
Сьогодні, 11:14
 0
Суперницю Лукашенка Тихановську вивезли в Литву
Сьогодні, 11:11
 0
У селі на Волині коронавірус виявили у людей, що гуляли на весіллі
Сьогодні, 10:57
 0
Щовівторка у кінотеатрі «PremierCity – «День глядача»*
Сьогодні, 10:52
 0
Медіа
відео
1/8