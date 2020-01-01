У селі на Волині коронавірус виявили у людей, що гуляли на весіллі

У селі Велика Яблунька коронавірусну інфекцію виявили у 6 осіб. Ще двоє очікують результатів.Про це йшлося у вівторок, 11 серпня, під час брифінгу в ОДА.Головний державний санітарний лікар Волинської областірозповіла, що погіршення епідситуації фіксують у Маневицькому районі, де на сьогодні діють три спалахи. У медичних закладах виявили 11 випадків коронавірусу, 5 – у поліклінічному відділенні ЦЛР.Окрім того, у селі Велика Яблунька коронавірусну інфекцію виявили 6 осіб, ще двоє очікують результатів. Люди захворіли після проведення весілля.«Застілля відбулося 26 липня і кількість гостей була 50. На весіллі була хвора з легкою формою ГРВІ, у якої пізніше діагностували коронавірус. Нині проводять необхідні епідеміологічні заходи», - сказала Янко.