вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У селі на Волині коронавірус виявили у людей, що гуляли на весіллі

У селі на Волині коронавірус виявили у людей, що гуляли на весіллі
У селі Велика Яблунька коронавірусну інфекцію виявили у 6 осіб. Ще двоє очікують результатів.

Про це йшлося у вівторок, 11 серпня, під час брифінгу в ОДА.

Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко розповіла, що погіршення епідситуації фіксують у Маневицькому районі, де на сьогодні діють три спалахи. У медичних закладах виявили 11 випадків коронавірусу, 5 – у поліклінічному відділенні ЦЛР.

Окрім того, у селі Велика Яблунька коронавірусну інфекцію виявили 6 осіб, ще двоє очікують результатів. Люди захворіли після проведення весілля.

«Застілля відбулося 26 липня і кількість гостей була 50. На весіллі була хвора з легкою формою ГРВІ, у якої пізніше діагностували коронавірус. Нині проводять необхідні епідеміологічні заходи», - сказала Янко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, Волинь, випадки, хвороба, весілля
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коронавірус і Волинь: в ОДА прокоментували «навалу» відпочивальників на Шацьких озерах
Сьогодні, 11:28
У декількох волинян, які збиралися відпочити за кордоном, виявили коронавірус
Сьогодні, 11:14
В Україні – 1158 нових випадків коронавірусу за добу, з них на Волині – 48
Сьогодні, 09:27
Луцький сервісний центр МВС йде на карантин: у працівника виявили коронавірус
Сьогодні, 08:52
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У декількох волинян, які збиралися відпочити за кордоном, виявили коронавірус
Сьогодні, 11:14
Суперницю Лукашенка Тихановську вивезли в Литву
Сьогодні, 11:11
У селі на Волині коронавірус виявили у людей, що гуляли на весіллі
Сьогодні, 10:57
Щовівторка у кінотеатрі «PremierCity – «День глядача»*
Сьогодні, 10:52
Чоловік, який помер від коронавірусу на Волині, запізно звернувся до медиків
Сьогодні, 10:43
Схожі новини
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу
Сьогодні, 10:35
Дві смерті у Луцьку і 45 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 10 серпня Дві смерті у Луцьку і 45 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 10 серпня
10 серпень, 11:19
В Україні за добу зафіксували 1008 випадків коронавірусу, з них на Волині – 45 В Україні за добу зафіксували 1008 випадків коронавірусу, з них на Волині – 45
10 серпень, 09:18
Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 станом на 8 серпня Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 станом на 8 серпня
08 серпень, 10:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Коронавірус і Волинь: в ОДА прокоментували «навалу» відпочивальників на Шацьких озерах
Сьогодні, 11:28
 0
У декількох волинян, які збиралися відпочити за кордоном, виявили коронавірус
Сьогодні, 11:14
 0
Суперницю Лукашенка Тихановську вивезли в Литву
Сьогодні, 11:11
 0
У селі на Волині коронавірус виявили у людей, що гуляли на весіллі
Сьогодні, 10:57
 0
Щовівторка у кінотеатрі «PremierCity – «День глядача»*
Сьогодні, 10:52
 0
Медіа
відео
1/8