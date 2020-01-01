У селі на Волині коронавірус виявили у людей, що гуляли на весіллі
Сьогодні, 10:57
У селі Велика Яблунька коронавірусну інфекцію виявили у 6 осіб. Ще двоє очікують результатів.
Про це йшлося у вівторок, 11 серпня, під час брифінгу в ОДА.
Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко розповіла, що погіршення епідситуації фіксують у Маневицькому районі, де на сьогодні діють три спалахи. У медичних закладах виявили 11 випадків коронавірусу, 5 – у поліклінічному відділенні ЦЛР.
Окрім того, у селі Велика Яблунька коронавірусну інфекцію виявили 6 осіб, ще двоє очікують результатів. Люди захворіли після проведення весілля.
«Застілля відбулося 26 липня і кількість гостей була 50. На весіллі була хвора з легкою формою ГРВІ, у якої пізніше діагностували коронавірус. Нині проводять необхідні епідеміологічні заходи», - сказала Янко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у вівторок, 11 серпня, під час брифінгу в ОДА.
Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко розповіла, що погіршення епідситуації фіксують у Маневицькому районі, де на сьогодні діють три спалахи. У медичних закладах виявили 11 випадків коронавірусу, 5 – у поліклінічному відділенні ЦЛР.
Окрім того, у селі Велика Яблунька коронавірусну інфекцію виявили 6 осіб, ще двоє очікують результатів. Люди захворіли після проведення весілля.
«Застілля відбулося 26 липня і кількість гостей була 50. На весіллі була хвора з легкою формою ГРВІ, у якої пізніше діагностували коронавірус. Нині проводять необхідні епідеміологічні заходи», - сказала Янко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Останні новини
Суперницю Лукашенка Тихановську вивезли в Литву
Сьогодні, 11:11
У селі на Волині коронавірус виявили у людей, що гуляли на весіллі
Сьогодні, 10:57
Щовівторка у кінотеатрі «PremierCity – «День глядача»*
Сьогодні, 10:52