Геріатричний будинок, фабрика, сімейні вогнища: де на Волині виявили спалахи COVID-19
Сьогодні, 12:01
Розповіли, де у Волинській області станом на сьогодні зафіксували спалахи коронавірусної інфекції.
Про це йшлося у вівторок, 11 серпня, під час брифінгу в ОДА.
Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко розповіла, що в області на сьогодні є кілька спалахів коронавірусу.
Так, на ТзОВ «Володимир-Володимирська фабрика гофротари» зареєстрували інфекцію у 35 працівників, усі хворі знаходяться на амбулаторному лікуванні. За весь період 7 людей одужали. 108 контактних осіб знаходяться під наглядом медиків, 85 із них – на самоізоляції.
У геріатричному будинку села Білосток зареєстрували один новий випадок. Загалом там виявили 29 хворих – 23 мешканці та 6 працівників. Одна мешканка геріатричного будинку померла. На сьогодні 5 осіб уже одужали. Якщо до 14 серпня не буде нових випадків, спалах вважатимуть ліквідованим.
Погіршення епідситуації фіксують у Маневицькому районі, де є три спалахи. У медичних закладах виявили 11 випадків, 5 – у поліклінічному відділенні ЦЛР. Також 6 осіб захворіли на COVID-19 після весілля у селі Велика Яблунька.
Окрім того, у Любешівському районі зафіксували найбільше сімейних спалахів: Судче – 7 випадків, у тому числі один летальний, Гірки – 4, Зарудче – 3.
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Про це йшлося у вівторок, 11 серпня, під час брифінгу в ОДА.
Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко розповіла, що в області на сьогодні є кілька спалахів коронавірусу.
Так, на ТзОВ «Володимир-Володимирська фабрика гофротари» зареєстрували інфекцію у 35 працівників, усі хворі знаходяться на амбулаторному лікуванні. За весь період 7 людей одужали. 108 контактних осіб знаходяться під наглядом медиків, 85 із них – на самоізоляції.
У геріатричному будинку села Білосток зареєстрували один новий випадок. Загалом там виявили 29 хворих – 23 мешканці та 6 працівників. Одна мешканка геріатричного будинку померла. На сьогодні 5 осіб уже одужали. Якщо до 14 серпня не буде нових випадків, спалах вважатимуть ліквідованим.
Погіршення епідситуації фіксують у Маневицькому районі, де є три спалахи. У медичних закладах виявили 11 випадків, 5 – у поліклінічному відділенні ЦЛР. Також 6 осіб захворіли на COVID-19 після весілля у селі Велика Яблунька.
Окрім того, у Любешівському районі зафіксували найбільше сімейних спалахів: Судче – 7 випадків, у тому числі один летальний, Гірки – 4, Зарудче – 3.
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