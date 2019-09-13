На Волині викрили нарколабораторію, яку облаштували у гаражі. ФОТО

Підпільну нарколабораторію викрили в одному із гаражів на ВолиніПро це йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.Так, вночі 11 серпня поліцейські із залученням бійців спецпідрозділу КОРД та ТОР провели санкціоновані обшуки у приміщенні та у транспортних засобах фігурантів, під час яких вилучили розфасовані пакети із порошком білого та рожевого кольору вагою близько 500 г., спеціальне хімічне обладнання, реактиви та прекурсори, електронні ваги з нашаруванням порошку білого кольору, коробки з медпрепаратами, пристрої для вживання наркотичних речовин, гроші, мобільні телефони, зброю та інші речові докази по справі.Вартість вилученої психотропної речовини за цінами «чорного ринку» становить понад 600 тисяч гривень.Усе вилучене направлять до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру для проведення відповідних експертиз.Усіх п’ятеро фігурантів по кримінальному провадженню затримали, їм оголосили про підозру у вчиненні інкримінованих злочинів за ч.3 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів вчинені організованою групою) та ч.3 ст. 311 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) Кримінального кодексу України.Наразі вирішують питання про обрання міри запобіжного заходу. Триває слідство.