Волонтери просять підтримати 12-річну дівчинку з Луцька, вітчим якої загинув на Сході України

На Волині триває реалізація проєкту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.12 серпня свій 12-й день народження святкує. Дівчинка є падчеркою– старшого лейтенанта, командира 1-шої роти 15-го окремого гірсько-піхотного батальйону (128-мої окремої гірсько-піхотної бригади). Чоловік мав позивний «Ольха», хоча багато хто з бійців називав його «Крим наш», так як Герой був вихідцем із цього півострова. Юрій мріяв стати справжнім офіцером ще зі шкільних років, хоч і народився в звичайній сім’ї, що не мала жодного відношення до військової справи. Після закінчення у 2014 році Національної академії сухопутних військ у Львові, у званні лейтенанта Юрій одразу ж, по розподілу, відбув до м. Ужгород.Відслуживши там місяць, чоловік потрапив на фронт, де зарекомендував себе як справжній досвідчений командир, якого любили та поважали підлеглі. Загинув Ольховський Георгій 23 серпня 2018 року від кулі снайпера поблизу с. Старогнатівка Донецької обл., коли приїхав на опорний пункт, аби відправити пораненого бійця до медзакладу. Посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.Валерія – розумниця та юна красуня. Вона навчається в одному з ліцеїв міста Луцька, перейшла в 6 клас. П'ять попередніх років була відмінницею на що сподівається і цього року. Дівчинка любить уроки історії та англійської мови. Має хист до малювання, відвідує гурток та робить великі успіхи.Юна красуня розповіла, що мріє відвідати якнайбільше цікавих місць як у нашій країні, так і за кордоном.Іменинниця любить слухати музику та танцювати під пісні Насті Каменських та мріє колись зустрітись із цією виконавицею. Її улюблений мультик - "Фін і Джейк", улюблена книжка – "Сліпий музикант" Володимира Короленка.У дітей, в яких війна відібрала найдорожчих татусів єдина мрія – щоб закінчилась війна, всі були здорові і щасливі. Валерія досить самокритична і говорить, що її шкідливою звичкою є те, що вона проводити багато часу в телефоні."Звичайно, що мій авторитет це – мама, бо вона одна дбає про нас із братиком, вона наша "Санта" і "Святий Миколай" в одній особі, бо здійснює наші мрії та виконує бажання" – сміючись говорить Лєрочка.Зробити сюрприз Валерії може кожен, привітавши її з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0992264100 та 0966833164.Інформація про вітчима дівчини є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням:http://memorybook.org.ua/18/olhovskygeorg.htm4731-2196-1457-8445 (Ольховська Віта Миколаївна, ПриватБанк)– 12 років (12.08.2008). м. Луцьк. Зріст: 148; Розмір взуття: 35-36.