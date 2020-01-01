У «ПортCity» – виставка робіт талановитої художниці*
Сьогодні, 17:08
У торгово-розважальному центрі "ПортCity" нова учасниця конкурсу мистецтв Іванна Маліцька представила свої роботи.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
Тема виставки: "WHAT LOVE IS” графіка/вугільний олівець.
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«Я прихильниця світлих, добрих почуттів і таке ж хотіла передати в своїх роботах. Хотілось додати цьому світові частинку тепла та нагадати про більше, ніж просто захоплення чи пристрасть!» - розповідає про себе художниця.
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Насолодитися роботами художниці Іванни Маліцької можна до 20 серпня, щодня з 10:00 до 22:00 на 3-му поверсі ТРЦ ПортCity.
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Вхід вільний!
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Про це повідомляє адміністрація закладу.
Тема виставки: "WHAT LOVE IS” графіка/вугільний олівець.
⠀
«Я прихильниця світлих, добрих почуттів і таке ж хотіла передати в своїх роботах. Хотілось додати цьому світові частинку тепла та нагадати про більше, ніж просто захоплення чи пристрасть!» - розповідає про себе художниця.
⠀
Насолодитися роботами художниці Іванни Маліцької можна до 20 серпня, щодня з 10:00 до 22:00 на 3-му поверсі ТРЦ ПортCity.
⠀
Вхід вільний!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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