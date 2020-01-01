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У «ПортCity» – виставка робіт талановитої художниці*

У «ПортCity» – виставка робіт талановитої художниці*
У торгово-розважальному центрі "ПортCity" нова учасниця конкурсу мистецтв Іванна Маліцька представила свої роботи.

Про це повідомляє адміністрація закладу.

Тема виставки: "WHAT LOVE IS” графіка/вугільний олівець.

«Я прихильниця світлих, добрих почуттів і таке ж хотіла передати в своїх роботах. Хотілось додати цьому світові частинку тепла та нагадати про більше, ніж просто захоплення чи пристрасть!» - розповідає про себе художниця.

Насолодитися роботами художниці Іванни Маліцької можна до 20 серпня, щодня з 10:00 до 22:00 на 3-му поверсі ТРЦ ПортCity.

Вхід вільний!
У «ПортCity» – виставка робіт талановитої художниці*
У «ПортCity» – виставка робіт талановитої художниці*

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Теги: виставка, ПортCity
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