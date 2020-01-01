У «ПортCity» – виставка робіт талановитої художниці*

У торгово-розважальному центрі "ПортCity" нова учасниця конкурсу мистецтвпредставила свої роботи.Про це повідомляє адміністрація закладу.Тема виставки: "WHAT LOVE IS” графіка/вугільний олівець.«Я прихильниця світлих, добрих почуттів і таке ж хотіла передати в своїх роботах. Хотілось додати цьому світові частинку тепла та нагадати про більше, ніж просто захоплення чи пристрасть!» - розповідає про себе художниця.Насолодитися роботами художниці Іванни Маліцької можна до 20 серпня, щодня з 10:00 до 22:00 на 3-му поверсі ТРЦ ПортCity.Вхід вільний!