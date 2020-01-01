вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні планують поновити виробництво вакцин

В Україні планують поновити виробництво вакцин
В Україні хочуть поновити виробництво вакцин.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Нам потрібне власне виробництво вакцин... У нас зараз є чітке розуміння, яке потім виллється в стратегію щодо початку виробництва вакцин на території країни, на наших потужностях, з одного боку. З іншого боку, це завдання максимально створити умови для наших науковців, щоб вони, дійсно, почали створювати вакцини”, - сказав Степанов.

Він поінформував, що минулого тижня провів зустріч з представниками фармацевтичних компаній “Фармак”, “Лекхім”, "Біолік", а також установ Національної академії наук, зокрема Інституту мікробіології та вірусології НАНУ, на якій обговорювали питання поновлення виробництва вакцин в Україні.

До слова, чотири українські фармацевтичні компанії проводять клінічні дослідження деяких препаратів, які можуть використовуватися при симптоматичному лікуванні COVID-19.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вакцина, виробництво, науковці
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Показали, як луцька школа готується до нового навчального року в умовах карантину
Сьогодні, 07:30
В Україні планують поновити виробництво вакцин
Сьогодні, 06:41
Лучан просять оцінити проекти розвитку території біля Луцького замку. ФОТО
Сьогодні, 05:15
У Москві поліцейські розтоптали меморіал біля посольства Білорусі
Сьогодні, 04:25
«Коровай-сузір’я»: на Волині ОТГ передала весільний челендж іншій громаді
Сьогодні, 03:43
Схожі новини
У світі розробляють 133 вакцини проти коронавірусу У світі розробляють 133 вакцини проти коронавірусу
03 червень, 05:03
Італійські науковці заявили про створення вакцини, яка нейтралізує коронавірус Італійські науковці заявили про створення вакцини, яка нейтралізує коронавірус
07 травень, 22:08
В Індії почали тестувати на людях вакцину від COVID-19 В Індії почали тестувати на людях вакцину від COVID-19
27 липень, 04:41
МЗС Британії заявляє, що Росія пробувала викрасти дані про вакцину від коронавірусу МЗС Британії заявляє, що Росія пробувала викрасти дані про вакцину від коронавірусу
20 липень, 03:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Показали, як луцька школа готується до нового навчального року в умовах карантину
Сьогодні, 07:30
 0
В Україні планують поновити виробництво вакцин
Сьогодні, 06:41
 0
Лучан просять оцінити проекти розвитку території біля Луцького замку. ФОТО
Сьогодні, 05:15
 0
У Москві поліцейські розтоптали меморіал біля посольства Білорусі
Сьогодні, 04:25
 0
«Коровай-сузір’я»: на Волині ОТГ передала весільний челендж іншій громаді
Сьогодні, 03:43
 0
Медіа
відео
1/8