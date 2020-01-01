В Україні планують поновити виробництво вакцин





Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент



“Нам потрібне власне виробництво вакцин... У нас зараз є чітке розуміння, яке потім виллється в стратегію щодо початку виробництва вакцин на території країни, на наших потужностях, з одного боку. З іншого боку, це завдання максимально створити умови для наших науковців, щоб вони, дійсно, почали створювати вакцини”, - сказав Степанов.



Він поінформував, що минулого тижня провів зустріч з представниками фармацевтичних компаній “Фармак”, “Лекхім”, "Біолік", а також установ Національної академії наук, зокрема Інституту мікробіології та вірусології НАНУ, на якій обговорювали питання поновлення виробництва вакцин в Україні.



До слова, чотири українські фармацевтичні компанії проводять клінічні дослідження деяких препаратів, які можуть використовуватися при симптоматичному лікуванні COVID-19.

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