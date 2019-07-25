Волинські спортсмени здобули чимало нагород у перший день чемпіонату України з легкої атлетики

Перший день чемпіонату України з легкої атлетики серед юніорів, який стартував у Луцьку 12 серпня на стадіоні «Авангард», приніс нагороди волинським спорстменам.Про це інформує управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.Так, золоту медаль здобулау дисципліні «Спортивна ходьба на 1000 м», з результатом 48:42.79.Срібло виборола, з результатом 51:29.08 – час проходження дистанції. Обидві спортсменки вихованиці Любешівської ДЮСШ, тренери –У дисципліні «Біг на 1500 м» першість здобула, з результатом 4:44.55.виборола бронзову медаль , з результатом 4:44.85. Легкоатлетки є ученицями Любешівської ДЮСШ, тренери – Борисюк О.С., Борисюк В.І.Бронзову медаль здобуву дисципліні «Метання молота 6 кг», з результатом 49.09. Вихованець ОДЮСШ, тренер Черкашин Р.Є.Бронзу в дисципліні «Естафетний біг 4х100 м» виборола волинська команда у складіта, з результатом 50.06.