Волинські спортсмени здобули чимало нагород у перший день чемпіонату України з легкої атлетики
Сьогодні, 12:35
Перший день чемпіонату України з легкої атлетики серед юніорів, який стартував у Луцьку 12 серпня на стадіоні «Авангард», приніс нагороди волинським спорстменам.
Про це інформує управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.
Так, золоту медаль здобула Валерія Шоломіцька у дисципліні «Спортивна ходьба на 1000 м», з результатом 48:42.79.
Срібло виборола Катерина Токарчук, з результатом 51:29.08 – час проходження дистанції. Обидві спортсменки вихованиці Любешівської ДЮСШ, тренери – Борисюк О.С., Борисюк В.І.
У дисципліні «Біг на 1500 м» першість здобула Іванна Кух, з результатом 4:44.55.
Юлія Петрик виборола бронзову медаль , з результатом 4:44.85. Легкоатлетки є ученицями Любешівської ДЮСШ, тренери – Борисюк О.С., Борисюк В.І.
Бронзову медаль здобув Євгеній Літвін у дисципліні «Метання молота 6 кг», з результатом 49.09. Вихованець ОДЮСШ, тренер Черкашин Р.Є.
Бронзу в дисципліні «Естафетний біг 4х100 м» виборола волинська команда у складі Катерини Вегнер, Альони Даценко, Анни Даценко та Антоніни Черняк, з результатом 50.06.
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Про це інформує управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.
Так, золоту медаль здобула Валерія Шоломіцька у дисципліні «Спортивна ходьба на 1000 м», з результатом 48:42.79.
Срібло виборола Катерина Токарчук, з результатом 51:29.08 – час проходження дистанції. Обидві спортсменки вихованиці Любешівської ДЮСШ, тренери – Борисюк О.С., Борисюк В.І.
У дисципліні «Біг на 1500 м» першість здобула Іванна Кух, з результатом 4:44.55.
Юлія Петрик виборола бронзову медаль , з результатом 4:44.85. Легкоатлетки є ученицями Любешівської ДЮСШ, тренери – Борисюк О.С., Борисюк В.І.
Бронзову медаль здобув Євгеній Літвін у дисципліні «Метання молота 6 кг», з результатом 49.09. Вихованець ОДЮСШ, тренер Черкашин Р.Є.
Бронзу в дисципліні «Естафетний біг 4х100 м» виборола волинська команда у складі Катерини Вегнер, Альони Даценко, Анни Даценко та Антоніни Черняк, з результатом 50.06.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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