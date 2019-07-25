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Волинські спортсмени здобули чимало нагород у перший день чемпіонату України з легкої атлетики

Волинські спортсмени здобули чимало нагород у перший день чемпіонату України з легкої атлетики
Перший день чемпіонату України з легкої атлетики серед юніорів, який стартував у Луцьку 12 серпня на стадіоні «Авангард», приніс нагороди волинським спорстменам.

Про це інформує управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.

Так, золоту медаль здобула Валерія Шоломіцька у дисципліні «Спортивна ходьба на 1000 м», з результатом 48:42.79.

Срібло виборола Катерина Токарчук, з результатом 51:29.08 – час проходження дистанції. Обидві спортсменки вихованиці Любешівської ДЮСШ, тренери – Борисюк О.С., Борисюк В.І.

У дисципліні «Біг на 1500 м» першість здобула Іванна Кух, з результатом 4:44.55.

Юлія Петрик виборола бронзову медаль , з результатом 4:44.85. Легкоатлетки є ученицями Любешівської ДЮСШ, тренери – Борисюк О.С., Борисюк В.І.

Бронзову медаль здобув Євгеній Літвін у дисципліні «Метання молота 6 кг», з результатом 49.09. Вихованець ОДЮСШ, тренер Черкашин Р.Є.

Бронзу в дисципліні «Естафетний біг 4х100 м» виборола волинська команда у складі Катерини Вегнер, Альони Даценко, Анни Даценко та Антоніни Черняк, з результатом 50.06.
Волинські спортсмени здобули чимало нагород у перший день чемпіонату України з легкої атлетики
Волинські спортсмени здобули чимало нагород у перший день чемпіонату України з легкої атлетики

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Теги: спорт, Луцьк, легка атлетика
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