Старт: як у волинському виші розпочали прийом заяв від вступників. ФОТО

13 серпня у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки розпочали прийом електронних заяв від вступників, які хочуть здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр».Про це повідомляють у відділі зв'язків з громадськістю СНУ імені Лесі Українки.Абітурієнти, що вступають на перший курс на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами здобуття освіти, мають можливість подавати заяви в електронному вигляді. Для цього кожному вступнику потрібно створити електронний кабінет абітурієнта, самостійно або з допомогою працівників Університету у спеціальному консультаційному центрі.Також 13 серпня стартував прийом заяв для вступу в Університет на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодшого спеціаліста» для здобуття ступеня «Бакалавр» за денною та заочною формами. Такі абітурієнти подають заяви в паперовому вигляді.За словами відповідального секретаря приймальної комісії СНУ імені Лесі Українки Андрія Слащука, у перший день прийому заяви проходить, як і в попередні роки.«Сьогодні о 9:00 ми розпочали основну фазу діяльності приймальної комісії. Робота триває, як і в попередні роки. Наразі ми приймаємо заяви та консультуємо абітурієнтів, у яких виникають якісь питання. Також у консультаційному центрі вступники можуть за допомогою спеціалістів створити електронний кабінет. Сподіваємось, що під час вступної кампанії не виникне жодних непередбачуваних ситуацій», – сказав Андрій Слащук.