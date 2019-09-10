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Повідомили, скільки цьогоріч пар з Волині одружилися за добу

Повідомили, скільки цьогоріч пар з Волині одружилися за добу
На Львівщині, Волині та Рівненщині майже 8 тисяч пар за I півріччя 2020 року взяли шлюб за добу.

Про це повідомляє Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції - м. Львів у facebook.

На Львівщині за I півріччя 2020 року одружилося 4065 пар, на Волині - 1765 та на Рівненщині - 1954 пари.

Спеціалісти нагадують, що для того, аби шлюб зареєстрували, чоловікові та жінці необхідно подати відповідну заяву до органів державної реєстрації актів цивільного стану за їхнім вибором. При поданні заяви особи, які бажають зареєструвати шлюб, також зобов’язані пред’явити паспорти або паспортні документи, а також документ про припинення попереднього шлюбу (якщо вони мали місце), а саме: свідоцтво про розірвання шлюбу, свідоцтво про смерть одного з подружжя, судове рішення або висновок відділу реєстрації актів цивільного стану про визнання шлюбу недійсним.

Шлюб реєструють після спливу одного місяця від дня подання особами заяви про державну реєстрацію шлюбу. За наявності поважних причин керівник органу державної реєстрації актів цивільного стану дозволяє державну реєстрацію шлюбу до спливу цього строку. У разі вагітності нареченої, народження нею дитини, а також якщо є безпосередня загроза для життя нареченої або нареченого, шлюб реєструють у день подання відповідної заяви, або у будь-який інший день за бажанням наречених протягом одного місяця.


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Теги: шлюб за добу, весілля
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