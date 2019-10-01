Фестиваль «Бандерштат» підірвав мережу і зібрав рекордну кількість переглядів

Завершився 14-ий фестиваль українського духу – Бандерштат, який традиційно об’єднує українські гурти всіх стилів та напрямків сучасної української альтернативної музики.Організаторам, незважаючи на новий онлайн-формат проведення заходу у зв’язку з карантинними обмеженнями, вдалося зібрати чи не найбільшу кількість аудиторії за всю 14-річну історію його існування, - пише УНІАН.Прямі ефіри фестивалю на ранок сукупно зібрали 625 тисячі переглядів на онлайн-платформах самого фесту та каналах партнерів. Ідею реалізували за підтримки Українського культурного фонду.Музичні лайви з потужними українськими гуртами O.Torvald, БEZ ОБМЕЖЕНЬ, KARNA, Тартак, Фіолет, Тінь сонця, Kozak System, Entree, PANCHYSHYN, а також новий проект шоумена та музиканта Івана Марунича два дні безцеремонно вривались у всі смартфони та інші девайси шанувальників. Трансляція фестивалю здійснювалась на ютуб-каналф фестивалю, а також в ефірі радіо «Промінь».Продані заздалегідь квитки вирішили зробити дійсними на фестивалі наступного року.Режисерзаявив, що фестиваль перейшов на зовсім новий рівень: «Подяка фестивалю Бандерштат, що він все таки відбувся. І він на мою думку перейшов на вищий рівень. На новий рівень. Молодці. Молодці усі хто причетні… Бо от дивіться скільки фестивалів цьогоріч відвалилось, а Бандерштат застовбився.До традиційної гутіркової сцени також доєднались потужні партнери – команда Романа Скрипіна – skrypin.ua, який також став її ведучим. Зірковими гостями прямих ефірів стали актор та режисер Ахтем Сеітаблаєв, музикант Олександр Положинський, співачка та телеведуча Анжеліка Рудницька, засновники Бандерштату Ігор Гузь та Сергій Мартинюк, громадський діяч Олесь Доній та Борислав Береза.Тримала планку й цьогорічна літературна сцена, яка зібрала у своїх ефірах таких відомих письменників, як Катерина Бабкіна, Павло Матюша, Олександр Михед, Іван Семесюк, Сергій Мартинюк та Дмитро Вербич.Нагадаємо, «Бандерштат» – всеукраїнський фестиваль українського духу, що проводиться щоліта на Волині, у місті Луцьку та околицях.