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Витратив на алкоголь: волинянин викрав з будинку сусідки декілька тисяч гривень

Витратив на алкоголь: волинянин викрав з будинку сусідки декілька тисяч гривень
49-річний мешканець Луцького району 13 серпня вранці скоїв крадіжку з проникненням в оселю своєї сусідки.

За декілька годин злодія затримали, пише ГУНП у Волинській області.

Зловмисник вибрав момент, коли господиня вранці покинула домівку та пішла по своїх справах. Чоловік тим часом пробрався всередину будинку та поцупив зі схованки кілька тисяч гривень.

Повернувшись, жінка виявила розкидані речі та відсутність коштів і одразу сповістила про це поліцію.

Оперативники провели розшукові заходи. Вже через кілька годин вдалось вийти на слід підозрюваного. Ним виявився місцевий мешканець, який уже мав проблеми з законом раніше – також вчинив крадіжку з проникненням. Після скоєного вранці він уже встиг частину коштів витратити на алкоголь.

Нині особа затримана у порядку статті 208 КПК України. За вчинене підозрюваному загрожує позбавлення волі від 3 до 6 років. Тривають слідчі дії.


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Теги: Луцький район, крадіжка, алкоголь
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