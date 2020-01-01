15 серпня – яке сьогодні свято, прикмети, що не можна робити





Про це інформує



Що сьогодні можна робити



Не переїдайте і не навантажуйте себе фізично.

Не читайте страшні книги і не дивіться такі ж фільми. Вони спровокують кошмари.

Не займайтеся фінансами - не беріть гроші в борг і не давайте їх комусь в борг.



Прикмети на 15 серпня



З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день: яка погода в цей день, таким і вересень буде; дощ - буде багатий урожай картоплі і не відбудуться пожежі в найближчі місяці; молодик - до дощової погоди, Місяць на - до посушливої; павуки плетуть акуратну і маленьку павутину - до дощу; кішки стіни шкребуть - наближається негода. Ще така поведінка тварин не обіцяє добра рибалкам - клювання в цей день не буде.



15 серпня іменини іменини у Василя, Никодима, Степана, Івана, Тараса і Романа.



Окрім того, у цей день світ відзначає День народження телефонного привітання «Алло», Всесвітній день бездомних тварин і Міжнародний день геокешингу.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Православна церква 15 серпня вшановує пам'ять Первомученика Стефана. У народі святий Стефан вважається покровителем коней, тому йому моляться за здоров'я і захист цих тварин. Інші назви свята: «Степан», «Стефан», «Сіновал».Про це інформує Уніан Не переїдайте і не навантажуйте себе фізично.Не читайте страшні книги і не дивіться такі ж фільми. Вони спровокують кошмари.Не займайтеся фінансами - не беріть гроші в борг і не давайте їх комусь в борг.З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день: яка погода в цей день, таким і вересень буде; дощ - буде багатий урожай картоплі і не відбудуться пожежі в найближчі місяці; молодик - до дощової погоди, Місяць на - до посушливої; павуки плетуть акуратну і маленьку павутину - до дощу; кішки стіни шкребуть - наближається негода. Ще така поведінка тварин не обіцяє добра рибалкам - клювання в цей день не буде.у Василя, Никодима, Степана, Івана, Тараса і Романа.Окрім того, у цей день світ відзначає День народження телефонного привітання «Алло», Всесвітній день бездомних тварин і Міжнародний день геокешингу.

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