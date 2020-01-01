вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

15 серпня – яке сьогодні свято, прикмети, що не можна робити

15 серпня – яке сьогодні свято, прикмети, що не можна робити
Православна церква 15 серпня вшановує пам'ять Первомученика Стефана. У народі святий Стефан вважається покровителем коней, тому йому моляться за здоров'я і захист цих тварин. Інші назви свята: «Степан», «Стефан», «Сіновал».

Про це інформує Уніан.

Що сьогодні можна робити

Не переїдайте і не навантажуйте себе фізично.
Не читайте страшні книги і не дивіться такі ж фільми. Вони спровокують кошмари.
Не займайтеся фінансами - не беріть гроші в борг і не давайте їх комусь в борг.

Прикмети на 15 серпня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день: яка погода в цей день, таким і вересень буде; дощ - буде багатий урожай картоплі і не відбудуться пожежі в найближчі місяці; молодик - до дощової погоди, Місяць на - до посушливої; павуки плетуть акуратну і маленьку павутину - до дощу; кішки стіни шкребуть - наближається негода. Ще така поведінка тварин не обіцяє добра рибалкам - клювання в цей день не буде.

15 серпня іменини іменини у Василя, Никодима, Степана, Івана, Тараса і Романа.

Окрім того, у цей день світ відзначає День народження телефонного привітання «Алло», Всесвітній день бездомних тварин і Міжнародний день геокешингу.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: свято, прикмети
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Новий антирекорд: в Україні за добу – 1 847 випадків коронавірусу, з них на Волині – 61
Сьогодні, 09:38
15 серпня – яке сьогодні свято, прикмети, що не можна робити
Сьогодні, 09:18
У районі на Волині через борги деякі будинки відключать від централізованого опалення
Сьогодні, 08:30
У США винайшли дрон, що засіває поле за вісім годин. ВІДЕО
Сьогодні, 07:25
Волинян кличуть на автомобільний квест
Сьогодні, 06:12
Схожі новини
11 серпня – яке сьогодні свято та чого не можна робити 11 серпня – яке сьогодні свято та чого не можна робити
11 серпень, 09:52
7 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день 7 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
07 серпень, 09:55
5 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день 5 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
05 серпень, 09:12
19 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день 19 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
19 липень, 09:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Новий антирекорд: в Україні за добу – 1 847 випадків коронавірусу, з них на Волині – 61
Сьогодні, 09:38
 0
15 серпня – яке сьогодні свято, прикмети, що не можна робити
Сьогодні, 09:18
 0
У районі на Волині через борги деякі будинки відключать від централізованого опалення
Сьогодні, 08:30
 0
У США винайшли дрон, що засіває поле за вісім годин. ВІДЕО
Сьогодні, 07:25
 0
Волинян кличуть на автомобільний квест
Сьогодні, 06:12
 0
Медіа
відео
1/8