Ексмитник купив землю в центрі Луцька, яку оцінюють у 120 тисяч доларів

Олег Євтушок.



Станом на 12 серпня 2020-го на ділянці встановлена огорожа, в’їзд перекритий шлагбаумом, пише



Багато років на вулиці Богдана Хмельницького, 28, поблизу Луцької міської ради, стояв покинутий будинок. Лучани і гості міста часто скаржились на розвалюху, де ще й ночували безхатьки. Влада розводила руками – це приватна власність. Майже рік тому, у вересні, посеред білого дня хата загорілася. Серед версій займання



У коментарі журналістам ріелторка Лариса Мосійчук сказала, що ділянка на вулиці Богдана Хмельницького площею близько 6 сотих може коштувати від



Після того, як згарище розібрали, на ділянці почали паркувати автомобілі, адже поблизу – багато магазинів, міська рада.



У червні 2020-го сусіди забили на сполох через початок будівельних робіт. Люди тривожились через те, що з ними ніхто не узгоджував проектів і планів будівництва. Нині на Богдана Хмельницького, 28 вже встановлена металева огорожа, в’їзд на територію обмежено.



В управлінні містобудування та архітектури Луцької міської ради не знають, що планують спорудити за цією адресою.



«Востаннє ми погоджували містобудівні умови за цією адресою у 2010-ому під адмінприміщення. Зараз ці містобудівні умови вже не дійсні. Жодних містобудівних умов останнім часом ми не видавали. До нас поки ніхто не звертався», – зазначила начальниця відділу генерального плану Антоніна Лохманова.



Згідно з інформацією з Публічної кадастрової карти та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ділянку у червні цього року придбав Олег Євтушок. Ще у 2019-ому він обіймав посаду головного державного інспектора відділу технічних систем митного контролю та зв’язку управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Волинської митниці. У червні цього року Олег Євтушок зареєструвався підприємцем з основним видом економічної діяльності «надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна».



Олег Євтушок – митник в другому поколінні. Його батько Петро Євтушок був одним з перших очільників Волинської митниці, працював на різних посадах у структурі до 2019-го року. Туди влаштувалися і його син з дочкою.



Згідно з деклараціями про майно і доходи, у 2018-му Олег Євтушок за основним місцем роботи заробив 176 699 гривень, а в 2019-му ще менше – 109 тисяч гривень. Таким чином, впродовж 2014-2019 років митнику нарахували близько 625 тисяч гривень зарплати, що еквівалентно близько 25 тисячам доларів США.



Крім того, протягом 2018-2019 років у Олега Євтушка, якщо вірити декларації, не було жодних заощаджень на рахунках у банках, або ж у готівці.



«Сила правди» сконтактувала з колишнім власником ділянки, підприємцем Олександром Олійником. На запитання про те, чи може він назвати суму коштів, за яку продав землю, він відповів, що це комерційна таємниця.



«Журналісти просто хотіли уваги», – прокоментував озвучену раніше у ЗМІ ймовірну вартість ділянки у 120-150 тисяч доларів співрозмовник.

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